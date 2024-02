Korrupciós botrányba keveredett a vizes világszövetség magyar állampolgárságú elnöke

Bár már 2017-ben felmerült a neve egy korrupciós botrány kapcsán, mégis sokkoló, amit Huszain al-Muszallamról, a vizes sportágakat tömörítő világszövetség, a World Aquatics elnökéről ír az Insidethegames.biz. Az olimpiai témákban bennfentes(nek tartott) honlap szerint Kuvaitban ügyészségi vizsgálatot indítottak al-Muszallam ellen többrendbeli korrupció gyanújával, ahogy a honlap fogalmaz, „világméretű bűnügyben”.

A honlap felemlegeti, hogy al-Muszallam Dohában, a jelenleg is zajló világbajnokságon találkozott fogadott hazája, Magyarország képviselőivel, sőt amikor Magyarországon járt a nyáron, fogadta őt Novák Katalin, az időközben lemondott köztársasági elnök is. Mi több, ezen a júliusi eseményen, amikor bejelentették, hogy a World Aquatics Budapestre költözik, és a 2027-es világbajnokságot is a magyar fővárosban rendezik, al-Muszallam még ki is tüntette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, ahogy azt akkor az Index is megírta. Az Insidethegames.biz szerint al-Muszallam hazánkat második otthonának tartja.

Úszókörökben régóta közszájon forog, hogy al-Muszallam megkapta a magyar állampolgárságot, magyar útlevéllel is rendelkezik, és ezt szövetségi forrásunk sem cáfolta. Sőt, állítólag már ingatlant is vásárolt hazánkban. Ahogy az Insidethegames.biz fogalmaz: „legalább egy ingatlant...”

A honlap arról ír, hogy a dohai vb alatt az Ázsiai Úszó Tanács (Asian Aquatics Congress) válságtanácskozást tartott, amelyen a téma az eltűnt hétmillió dollár volt. Úgy tudni, a fenti összeg eltűnéséhez al-Muszallamnak van köze.

Az Insidethegames.biz a the-inquisitor-magazine.com-ra hivatkozva és idézve Craig Lord, a tekintélyes úszószakértő cikkét, azt is jelzi, hogy 2021-ben, az Öbölmenti Játékok idején al-Muszallam a Kuvaiti Olimpiai Bizottság ügyvezető igazgatói minőségében 3,424,500 kuvaiti dinárt (10,4 millió eurót) utalt át a Dynamic General Trading & Contracting nevű cégnek. Ebben csak az a különös, hogy a szóban forgó vállalatnak al-Muszallam felesége, valamint gyermekei a tulajdonosai...

Mindezen felül azzal is gyanúsítják al-Muszallamot, hogy nagy összegeket sikkasztott az Ázsiai Olimpiai Tanácstól (OCA), továbbá a saját ingatlanjait béreltette komoly pénzekért az OCA által.

Al-Muszallam a vádakra az ilyenkor megszokott módon reagált:

„Ezek politika által motivált gyanúsítgatások. Kuvaitban még mindig van néhány ember, aki politikai okokból tönkre akarja tenni a jó hírnevemet. A vádak alaptalanok. A nevemet már tisztázták ezekben az ügyekben. Arra biztatok mindenkit Kuvaitban, hogy fogjunk össze a sportolóink érdekében ahelyett, hogy alaptalan és politikailag motivált gyanúsítgatásokkal foglalkoznánk.”