Először adott interjút Suhajda Szilárd özvegye: elmondta, hogy mi történhetett a hegymászóval

Suhajda Szilárd 2023 tavaszán kísérelt meg csúcstámadást a Mount Everesten, ahonnan végül nem tért vissza, és a keresők sem találtak rá. Özvegye korábban közölte, hogy ápolni fogják emlékét, többek közt naptárat készítenek, és akár könyvet is kiadhatnak majd a hegymászó írásaiból, naplóbejegyzéseiből.

Legindi Tímea a történtek óta nem adott interjút, most viszont nyilatkozott a Csisztu Sport Castban. Elmondta, hogy önmagát továbbra sem Suhajda Szilárd özvegyének, hanem feleségének tartja, továbbá arról is beszélt, hogy miért hallgatott az utóbbi hónapokban.

„Ha Szilárdnak sikerül az Everest palack nélküli megmászása, és hazatér, akkor ez egy közös siker lett volna, mindenki a magáénak érzi. Viszont így, hogy tragédia lett, mintha így is szeretett volna mindenki egy szeletet magának. Amikor kitettük az utolsó posztot, hogy befejeződött a keresés, onnantól én nem szólaltam meg, de a háttérben azon dolgoztam, hogy ne jelenjen meg még több butaság” – fogalmazott a Nemzeti Sport szerint Legindi Tímea a műsorban.

A Suhajda Szilárd megmentésére indított expedícióról azt mondta: „Abban a négy napban tele volt a házunk emberekkel. Egyrészt ott voltak a média munkatársai, másrészt elkezdtek jönni a barátaink. Szilárd mellett szocializálódva ők is tudták, hogy baj van, mert nem ért fel aznap a csúcsra. Én nem bánom, hogy ennyi mindenkit beengedtünk. Ennek köszönhető, hogy valaki a vezető hírek között olvasta, hogy baj van, és ez a valaki lett, aki finanszírozta a keresést” – mondta, hozzátéve, hogy az említett férfi szinte egy második Everest-expedíciónyi összeggel támogatta a keresést, és az ő segítsége nélkül nem lettek volna mentőserpák és mentőhelikopteres keresés sem.

Szerinte ez történhetett Suhajda Szilárddal

Legindi Tímea elmondta azt is, hogy véleménye szerint mi is történt pontosan férjével.

Az én teóriám egyszerű: Szilárd ott volt egy nagyon kitett, omlékony helyen, és egyszerűen lecsúszott. És olyan irányba csúszott le, amely nem az útvonal része, ezért sosem fogják megtalálni. Valószínűleg beesett egy hasadékba, és ezért nem látszik helikopterről sem.

Beszélt arról is: „Nem gondolom veszélytelennek a hegymászást, de sokkal veszélyesebbnek sem másnál, ha az ember tudatosan és felkészülten csinálja. Szóval azt gondolom, attól, hogy valakinek családja van, nem szíjazhatod oda a székhez. Szilárd is támogatott engem minden elképzelésemben, száz százalékban a partnerem volt”. Továbbá kitért arra is, hogy miként közölte kisfiukkal a rossz hírt.

Szívbe markoló pillanat volt, mert ki kellett mondanom, hogy apa meghalt, nem jön haza, ketten leszünk, én fogok vigyázni rád. Közben megfogtam a kezét. Látszott rajta, hogy ő ezt érti. A szája elé kapta a kezét, elsírta magát

– mondta.

A teljes beszélgetés alább megtekinthető: