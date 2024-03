A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfikardcsapat egy évvel ezelőtt is a bronzért vívhatott Budapesten, akkor összejött a siker...

Az egyéniben már a legjobb 32 között búcsúzó, a hétvégének kisebb sérüléssel nekivágó Szilágyi Áron a bronzmeccs első asszójában a combjához kapott, ezt követően pedig hiába ápolták, le kellett cserélni. Az olimpia előtt kevesebb mint öt hónappal fő az óvatosság... A helyére beálló Decsi Tamás aztán gyorsan befejezte az első párharcot (5:1). Gémesi már jobban megszenvedett a német színekben versenyző Szabó Mátyással, aki tekintélyes hátrányból meg is fordította a mérkőzést. Az egyénit szombaton megnyerő Szatmári 10:8-as hátránynál kötött be az első kör végén. Raoul Bonah azonban remek ütemet fogott többször is, így még tovább növelte a két válogatott közti különbséget (15:9).

A második kört Gémesi kezdte Luis Bonah ellen. Decsi András szövetségi kapitány egyértelmű volt a cél megfogalmazásakor:

most kell visszajönni a meccsbe.

Meg is csinálta, 18:18-nál egalizált a GEAC 37 éves vívója. Ezt követően azonban egy erősen véleményes, megvideózott tussal ismét előnybe kerültek a németek, majd le is zárta az asszót az idősebbik Bonah fivér (18:20). Ezúttal Raoul Bonah sérült meg viszonylag korán, elsőre még ápolás nélkül felállt, másodjára viszont már őt is ápolni kellett. Ráadásul – német szempontból igen pechesen – egy videózást követően szerencsésen a mi javunkra fordított akcióban (21:23). A világranglista 33. helyén álló német tovább erőltette a vívást, de egy újabb elcsúszást követően már nem bírta tovább, jött az egyéniben – szombaton – szintén megsérült Frederic Kindler, akivel szemben Decsi összehozta az újabb fordítást, 25:24-nél egy csuklótalálat után átadva a pástot Szatmárinak. Szabó ezúttal is kemény diónak bizonyult, de egyéni bajnokunk 5:5-re hozta az asszót, ezzel az utolsó körnek 30:29-es magyar fórral futhattunk neki.

A pástra lépés előtt újra meg újra a lábát masszírozó Kindler ellen Gémesi egy találattal növelte a magyar előnyt (35:33). Szatmári volt a soros a világranglista-pozíciók alapján leggyengébb német, Luis Bonah ellen egy részsikerrel. Az MTK versenyzője oldalvágásokkal araszolt efelé, de kissé türelmetlennek bizonyult többször is, ezt pedig Bonah megbüntette, 37:37-nél egalizált, majd 39:39-nél ismét, de hiába nyerte az asszót 6:5-re a német, az utolsó párosra így is maradt egytalálatnyi fórunk (40:39).

Decsi Tamásnak kellett befejeznie innentől, egy kétes, de nekünk adott videós tus, majd egy magabiztos egylámpás találat következett. Szabót azonban ennyivel nem lehetett megtörni, 42:42-nél elolvadt a pillanatnyi kéttusos előny. 43:42-nél még sikerült megszerezni a fórt, de a következő két találatot Szabó adta, ezzel a győzelem kapujába léptek a németek. Együttes találat jött, pont nélkül. Az újabb tust pedig a németek adták, ezzel behúzva a bronzérmet (43:45).

Nem sokon múlt, hogy már a legjobb tizenhat között le kelljen mondania csapatunknak az érmes álmokról. Kazahsztán ellen sokáig üldözőszerepbe kényszerültek a mieink, aztán az utolsó előtti párnál Szatmári volt az, aki végre fordítani tudott. Az utolsó asszóban Szilágyi megszenvedett, ám végül 45:43-mal lezárta az összecsapást.

Az Irán elleni folytatás már magabiztos volt, 45:27-es sikerrel léptek a legjobb négy közé a mieink. Ott az Egyesült Államok várt a mieinkre, és bár az első asszót Szatmári még megnyerte, a folytatásban az amerikaiak elléptek, az utolsó párra pedig 40:28-as fórt dolgoztak ki. Mindez azt jelentette, Szilágyinak 17 tust kéne adnia úgy, hogy közben legfeljebb négyet kap az egyéni versenyben legjobb amerikaitól, a balkezes Eli Dershwitztől. Mindez földöntúli bravúr lett volna – nem is jött össze. A párharcot ugyan 8:5-re behúzta háromszoros olimpiai bajnokunk, ez csupán az eredmény kozmetikázásához volt elég, 45:36-os vereséggel kényszerültek a bronzmeccsre mieink.

A döntőben komoly meglepetésre az Egyesült Államok 45:30-ra kiütötte az olimpiai címvédő Dél-Koreát.

Elvertük az olimpiai címvédőt, Észtország lemarad Párizsról

A női párbajtőrözők ezzel párhuzamosan Nancsingban, Kínában szerepeltek, és szereztek bronzérmet a rendkívül sűrű mezőnyben – utóbbi viadalról a Magyar Távirati Iroda számolt be a magyar szövetség honlapja alapján.

A Gnám Tamara, Muhari Eszter, Dékány Kinga, Nagy Blanka összeállítású együttes a legjobb 16 között kezdett, ott 45:41-re győzte le az észteket, ezzel – amint arról a szövetség oldala is írt – eldőlt, hogy a címvédő észtek nem lehetnek ott a párizsi olimpián.

A negyeddöntőben a magyarok 45:39-re múlták felül a világranglistán második helyezett franciákat, majd a fináléért rendezett mérkőzésen 45:39-re kikaptak az olaszoktól. Végül a bronzéremért az ukránokkal vívtak, és úgy nyertek 45:38-ra, hogy Muhari az utolsó asszóban egytusos hátrányból 13:5-ös eredménnyel fordított.

A hunfencing.hu oldal tudósítása szerint a magyar csapat a nyolcadik helyre jött fel az olimpiai kvalifikáció zárására. A párizsi játékokon szakáganként nyolc csapat indulhat, de a női párbajtőrözőknél a földrajzi elosztás miatt a rangsorban 15. egyiptomiaké az afrikai hely. Ez akkor jár alanyi jogon, ha az adott kontinensnek van válogatottja a legjobb 16 között. Egyiptom a kvótát úgy harcolta ki, hogy megnyerte az Afrika-bajnokságot, és 16. lett a világbajnokságon, illetve elindult az összes világkupán.

Férfipárbajtőrben hetedik helyet tartogatott Tbiliszi

A magyar férfipárbajtőr-csapat – a megszokott Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállításban – a legjobb 16 között 45:30-ra verte az izraelieket, majd a negyeddöntőben kiélezett mérkőzésen 33:32-re kikapott a csehektől a Tbilisziben zajló vk-versenyen.

Ezt követően a japánokkal szemben is alulmaradtak 45:35-re, végül 45:31-re verték a spanyolokat úgy, hogy az utolsó asszó előtt még szoros, 29:27 volt az állás – a viadal eredményközlője szerint.

A szombaton véget ért egyéni versenyben Nagy Dávid bronzérmet nyert.

A magyarok korábban csapatban kiharcolták a kvótát, ami egyben három egyéni helyet is garantál a párizsi olimpiára – tette hozzá az MTI.