Annak ellenére, hogy a birkózó Nagy Bernadett múlt hétvégén olimpiai kvótát szerzett Párizsra a bakui európai kvalifikációs versenyen 76 kilogrammos kategóriában, több sportolónk váratlanul gyenge teljesítményt nyújtott, és egyelőre nem jutott ki a nyári ötkarikás játékokra. A birkózás az egyik legsikeresebb magyar olimpiai sportág, de most szokatlan helyzet előtt áll, amelyre az egyik szövetségi kapitány is keresi még a miérteket, miközben kollégája abban bízik, hogy az érintett fiatal versenyzőinél elmúlik végre a lámpaláz.

A birkózás hazánkban hagyományos olimpiai sikersportágnak számít, ami nem csoda: Magyarországnak több olimpiai bajnoka van a sportágban, Keresztes Lajos személyében pedig az 1928-as párizsi játékokon már volt aranyérmesünk. Összesen az újkori olimpiák során 20 aranyérmet, 16 ezüstöt valamint 20 bronzérmet nyertek birkózóink – amellyel a birkózás a negyedik legsikeresebb olimpiai sportágunk –, legutóbb Rióban fordult elő, hogy nem került érem olimpián magyar birkózó nyakában.

Az eddigiekben összesen öt olyan ötkarikás játékokat rendeztek, amelyeken nem szereztünk érmet birkózásban – az első három olimpián, 1996-ban Atlantában, valamint az előbb említett riói olimpián.

Tokióban sem maradtunk aranyérem nélkül, akkor a kötöttfogásúaknál Lőrincz Tamás 77 kilogrammban lett olimpiai bajnok, míg testvére, Lőrincz Viktor ezüstérmet nyert 87 kilogrammos kategóriában. A japán fővárosban összesen hat birkózónk léphetett szőnyegre három évvel ezelőtt, akik kivétel nélkül remekül teljesítettek, most viszont nagyon úgy tűnik, ennél szerényebb képviselete lesz hazánknak Párizsban. Ez pedig a sportági tekintetben kifejezetten rossz – és egyben meglepő – hír, amire előzetesen nem számíthattak a sportbarátok, mi több, meglepte a szakma magyar képviselőit is.

Mint arról beszámoltunk, a múlt hétvégén Bakuban rendezett európai kvalifikációs versenyen Nagy Bernadett 76 kilogrammos súlycsoportban olimpiai kvótát szerzett a nyári ötkarikás játékokra. Az érem másik oldala viszont, hogy a célkitűzés ennél sokkal több volt birkózóink számára. A papírforma alapján mindhárom szakágban legalább egy-egy kvótát kellett volna szereznünk Azerbajdzsán fővárosában, de bravúros teljesítménnyel ez még több is lehetett volna. Ebből lett aztán egyetlen kvóta.

Egyelőre három magyar birkózó jutott ki a párizsi olimpiára: a szabadfogású 65 kilóban a honosított, már 2019 óta magyar színekben induló Muszkajev Iszmail, valamint a kötöttfogású 87 kilóban Losonczi Dávid egyaránt regnáló világbajnokként készülhetnek az olimpiára – hozzájuk csatlakozott most Nagy Bernadett.

Kötöttfogású 67 kilogrammban Váncza István, szabadfogású 125 kilogrammban Ligeti Dániel, női 53 kilogrammban pedig Orsós Sztálvira – akinek már három Eb-aranya van – első kiemeltek voltak mezőnyükben, ennek ellenére egyikük sem szerzett kvótát a hétvégén. Sőt Bajcajev Vlagyiszlav súlycsoportjában második, Lévai Zoltán pedig harmadik kiemelt volt.

Orsós és Bajcajev viszont már az első mérkőzésen búcsúztak a küzdelmektől, amely mindkettejük számára hatalmas pofon, ugyanis Európa-bajnokok voltak korábban.

Ami Bajcajevet illeti, a 2022-es budapesti Európa-bajnoki ezüstérme után két bronzot gyűjtött magyar színekben, míg a harmadik honosított magyar, a szabadfogású Kuramagomedobb Murad 74 kilogrammban egy nyert mérkőzés után szintúgy búcsúzott a negyeddöntőben, így egyetlen férfi birkózónk sem kvalifikált az olimpiára. Pedig ennél sokkal nagyobb reményekkel, mind a három fogásnemben megalapozott kvótaszerzési esélyekkel érkezett csapatunk Bakuba.

Fotó: Magyar Birkózó Szövetség Bajcajev Vlagyiszlav

Ismételjük: az előzetes elvárás három kvóta megszerzése volt, amiből aztán csak egy realizálódott.

És hogy ez miért ekkora probléma?

Mert az olimpiai kvalifikáció a bakui verseny után sokkal nehezebb lesz, mint volt korábban, konkrétan már csak egyetlen lehetőség maradt az olimpiai kvóta megszerzésére. Mindezt sokkal erősebb mezőnyben.

Birkózásban az olimpiai kvalifikáció egyáltalán nem bonyolult. Még a tavalyi, belgrádi világbajnokságon súlycsoportonként öt sportoló szerzett kvótát, a négy kontinentális tornán pedig ketten-ketten kvalifikálhatnak az ötkarikás játékokra. Az olimpián kategóriánként csak tizenhatan indulhatnak, így hatalmas lehetőségtől estek el azok a magyar birkózók, akiknek papíron olimpiai kvótát kellett volna szerezniük Bakuban.

A többnyire sikertelen hétvégi szereplés ellenére több birkózónk nem járt olyan nagyon távol a kijutástól. Váncza István például a döntőben a tokiói olimpiai ezüstérmes, kétszeres Eb-bronzérmes Parviz Naszibov ellen lépett szőnyegre, és a magyar birkózó 4:4-nél később szerzett ponttal még vezetett a hajrában, de ekkor ukrán riválisa kiléptette őt a zónából – egyúttal lopta előle az olimpiai kvótát.

Sajnos hasonlóan járt Lévai Zoltán is, aki az U23-as Európa-bajnok finn Jonni Sakkinen ellen lépett szőnyegre a „párizsi repülőjegyért”, de technikai tussal, 9:0-ra kikapott, így ő sem biztosította be helyét az ötkarikás játékokon, magyar részről kvóta nélkül zárva ezzel a pénteki napot.

Szombaton, ugye, a nőknél Nagy Bernadett célba ért, de csalódást keltő eredményt ért el a sokkal nagyobb reményekkel érkező Orsós Sztálvira.

Jöhetett végül a vasárnap, amelyen a szabadfogásúak között mind a négy birkózónk vereséget szenvedett – amire senki nem számított itthon a szakágban.

A magyar küldöttségből a 86 kilós Püspöki Patrik lépett először szőnyegre, de a 16 közé jutásért 3:0-ra kikapott a spanyol színekben versenyző Taimuraz Frievtől. Ezt követően a 74 kilósok nyolcaddöntőjében Kuramagomedov Muradot szólították szőnyegre, aki bár az első körben legyőzte a georgiaiak U23-as világbajnokát, Giorgi Elbakidzét, a negyeddöntőben már nem bírt az olaszok olimpiai bronzérmesével, a világ- és Európa-bajnok Frank Chamizóval (2:0), ezzel ő is búcsúzott a versenytől.

A legjobb nyolc között kezdett a 97 kilós, Eb-ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlav és a 125 kilós, szintén Eb-második Ligeti Dániel is, előbbi fehérorosz ellenféltől szenvedett 6:1-es vereséget, utóbbi pedig lengyel riválistól kapott ki 7:4-re, vagyis két másik honfitársukhoz hasonlóan kiestek a versenyből. Így egyetlen kvótát tudtak zsebre vágni birkózóink Bakuban. Az eredmény Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitányt is hideg zuhanyként érte.

A szakember a sportág honlapján úgy értékelt: nem tudja hova tenni Bajcajev teljesítményét, aki korábban már megmutatta, hogy ennél sokkal többre képes. Amennyiben azt az egy mérkőzést úgy hozza, ahogyan az Eb-n a bronzmeccset, akkor gyakorlatilag már kint lenne az olimpián, mivel a lengyel ellenfelének elszakadt a mellizma – utalt ezzel a következő ellenfélre Bánkuti.

Nagyon szomorú vagyok a történtek miatt, ráadásul ezután jött Ligeti, akivel kapcsolatban őszintén szólva tanácstalan vagyok, mivel a világbajnokságon nagyon jól szerepelt, de most nem tudta megszerezni a kvótát. Onnantól kezdve tényleg beleállt a munkába és nem temette magát, hanem dolgoztunk tovább, motivált volt és amit kellett, azt megcsináltuk

– hangsúlyozta a szakember. Bánkuti kiemelte, attól függetlenül, hogy most így alakultak az eredmények – amelyek számára teljesen váratlanul jöttek –, nagyon bízik versenyzőiben, és abban, hogy ki fog jönni számukra a lépés, és a következő kvalifikációs versenyen megszerzik a kvótát.

Amint azt már említettük, a párizsi olimpiára már csak májusban, az isztambuli kvalifikációs világbajnokságon lehet kvótát szerezni, és ugyan ott majd súlycsoportonként hármat osztanak ki, sokkal nagyobb lesz a mezőny, mivel valamennyi földrészről indulnak versenyzők. Érdekesség, hogy Bakuban előfordult, hogy már két győztes mérkőzéssel olimpiai kvótához lehetett jutni – mint történt az Nagy Bernadett esetében is –, de a török városban ugyanehhez három vagy négy siker sem feltétlen lesz elegendő.

Tovább kísért a lámpaláz

Szeptemberben, a kötöttfogású magyar csapat világbajnoki szereplésére – valamint arra, hogy Losonczi Dávidon kívül más nem tudott ötkarikás kvótát szerezni – rányomta a bélyegét a rutintalanság. Erről Módos Péter szövetségi kapitány nyilatkozott bő fél évvel ezelőtt. Az Index megkeresésére a szakember most ehhez annyit tett hozzá: nagyon reméli, hogy fiatal versenyzőiről – az egyetlen Szőke Alex kivételével a csapat többi tagja még nem vett részt olimpián, illetve a részvételért zajló kvalifikációs sorozatban – most már végleg lement az a lámpaláz, ami az ötkarikás selejtező elengedhetetlen velejárója.

„Mert a tudásuk megvan, hogy bárkivel felvegyék a versenyt, és akár kvótát szerezzenek, illetve a kellő munka is megvan bennük ehhez. Az, hogy van keresnivalójuk, már megmutatták a korábbi világversenyeken, de egy olimpiai kvalifikációs verseny vagy időszak az mindig más. Itt tényleg mindig mindenki az életéért küzd, és ebben a mezőnyben mindenki, még a legesélytelenebb is a favorittal szemben úgy megy fel a szőnyegre, hogy kész elharapni a torkát. Ezt a terhet nem csak a kvalifikációs időszakban kell elbírni és kezelni, hanem utána is. Sőt, az olimpián ez a fajta plusztét minden meccsen hatványozottan érezhető” – mondta a londoni ötkarikás játékok bronzérmese.

Módos Péter hozzátette: a bakui verseny után leültek értékelni a csapat szereplését, és bár szomorúak voltak az elszalasztott lehetőség miatt, elkeseredettek nem. Éppen ezért nem tekintenek lefutottként a kvalifikációs sorozatra, valamint az esélyeikre.

Egyet biztosan megígérhetek: bár a helyzetünk valóban nem könnyű, fizikailag és különösen mentálisan igyekszünk minél jobban felkészülni. Amíg minimális esély mutatkozik, addig harcolunk a kvótáért!

A szövetségi kapitány kiemelte: a magyar csapat képviselői négy súlycsoportban küzdenek majd meg a kvótáért, az erőviszonyok ismeretében reálisan egy juthat nekik, de a kettő sem lehetetlen. Ettől függetlenül persze mind a négyben próbálkoznak becsülettel, a sikerhez azonban szerencsére is szükség lesz.

„Súlycsoportonként vagy húsz ember lép majd szőnyegre, itt kellene a három között zárni. Az esélyek ugyan változóak, de ahogyan mondtam, itt mindenki az életéért küzd majd, és nem feltétlen a papírforma dönt, hanem az is erősen közrejátszik, ki hogyan képes kezelni a küzdelem során a pluszterhet.”

Módos Péter elmondta: a magyar csapat hazai környezetben, Tatán készülhet majd a sorsdöntő viadalra, méghozzá nem is akármilyen közegben.

„Tucatnál is több országból várunk partnereket a nemzetközi táborba, mintegy 130-150 birkózó lép majd szőnyegre Tatán. Tehát a nívós felkészülésben és szakmai ingerben biztosan nem lesz hiány.”

(Borítókép: Magyar Birkózó Szövetség)