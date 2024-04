A beszédek sorát Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára nyitotta meg, aki azzal kezdte, hogy gratulált a női kézisek vasárnap megszerzett kvótájához, amelynek köszönhetően húsz év után ismét négy magyar csapat szerepelhet az olimpián. Hozzátette: a kvótaszerzésre még a 3×3-as női és férfi kosárcsapatnak van lehetősége és esélye, amelyek egy hónap múlva, Debrecenben harcolhatják ki ugyanezt.

Emlékeztetett, a magyar állami sportvezetés céljai között szerepelt, hogy minél több olimpiai kvalifikációs verseny megrendezését nyerjük el, a kéziseknél maradva Tatabánya és Debrecen ékesen bizonyította, hogy jó döntést hoztak.

„A hazai rendezések tekintetében a felénél sem tartunk az eseményeknek, a sportágakat tekintve öttusa, kajak-kenu, evezés, ritmikus gimnasztika, illetve a kimondottan a fiatalokat megcélzó utcai sportok is érintettek még, tehát lesz kiért és kinek szurkolnunk a következő néhány hétben idehaza, akár személyesen is. Mindenkit arra biztatok, hogy ezeken a versenyeken minél többen szurkoljanak a minél népesebb magyar csapatért Párizsban.”

Schmidt Ádám kiemelte: ezeket az eseményeket igyekeztek úgy megszervezni és megrendezni, hogy azokkal túlmutassanak magán a versenyen, és különböző kezdeményezéseiken – a Hétköznapi Hősök, a Sulihősök, a Sportolói Nemzet Program – keresztül igyekeznek úgy felépíteni a programot, hogy a fiatalokat, valamint szüleiket is elcsábítsák az adott helyszínre, hogy ott aztán a szurkolás mellett személyesen, testközelből még jobban megismerjék a sportágakat.

A sportállamtitkár elmondta: az ő felelősségük abból is állt, hogy a magyar olimpiai és paralimpiai bizottság, a kiemelt sportágak, valamint sportszervezetek számára minden kérést teljesítsenek az idei évre vonatkozóan, és a nyugodt, kiszámítható felkészülés érdekében már 2024 januárjában a tárgyi évre vonatkozó minden anyagi támogatást rendelkezésre bocsátottak, pedig ez csak az esztendő második felében volt szokás ezt megelőzően.

Már csak, vagy még száz nap az olimpiai rajtig, nézőpont kérdése, egy dolog viszont biztos, ráfordultunk a célegyenesre. Látjuk, hogy már a kvótaszerzés is micsoda feszültséget generál sportolóban, sportvezetőben, sportszakemberekben. A következő, roppant feszített munkával terhes száz napban fogjunk össze a közös cél érdelében, mert olyan nem történhet, hogy bárki vagy bármi a magyar sportélet szereplői közé éket verjen. A közös munkához pedig kitartást és erőt kívánok mindenkinek.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azzal kezdte beszédét, hogy a sportolók esetében ilyenkor már teljesen normális dolog, ha az olimpiai feladatokra koncentrálnak, mindannyiuknak ez van a fejében.

„Tegnap fellobbant Görögországban a láng, majd elindult hosszú útjára, Thomas Bach NOB-elnök pedig megerősítette azt az üzenetét, miszerint reményt ad a világnak egy nehéz időszakban. Bízunk abban, hogy meghallják a világban a szavait, üzenetét, talán még a tűzszünet is elérhető az olimpia alatt azokon a helyeken, ahol most nincs béke. Schmitt Pál, tiszteletbeli elnökünk gondolatát tudom idézni: az olimpia a béke utolsó szigete. Remények szerint a párizsi olimpiát nemcsak biztonságban rendezik meg, hanem enyhülést is hoz a világban.”

A MOB-elnök hozzátette: folyamatosan járnak Párizsba, hogy egyeztessenek a szervezőkkel a szállásról és egyéb kérdésekről. Kiemelte: miután az olasz, a spanyol és portugál csapattal lesznek egy blokkban a magyar sportolók az olimpiai faluban, a hangulattal aligha lesz gond.

„Százötven kvótánál járunk, a legmerészebb álmainkat is kezdi felülmúlni a csapatlétszám. Több sportágban még küzdenek a versenyzőink, illetve tart a kvalifikációs versengés, akár 190 fő körül is lehet a végső csapatlétszám, amivel már nagyon közel leszünk a maximális vágyainkhoz, a 200 indulóhoz. Nagyon örülünk, hogy a kézilabdázók ismét két csapattal tudják képviselni magukat, rég volt ilyen, húsz éve Athénban, ez azért fontos, mert így ők adják a legtöbb sportolónkat az olimpiára. Márpedig a csapatszellemet erősíti a csapatsportágak jelenléte, hiszen minden nap történik valami velük, így velünk is, ennek köszönhetően az egész magyar küldöttséget a »team spirit« szellemisége veszi körül, és az másokban is erősíti a versenyszellemet.”

Gyulay Zsolt hozzátette, hogy a NOB az olimpiára elérhetővé tette a még rendelkezésre álló jegykontingenst, ráadásul az eddigieknél jóval barátságosabb áron, már 50 euró alatt is lehet jegyet venni. A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető azzal zárta mondandóját, hogy egyetlen dolgot ne kérdezzen tőle senki a továbbiakban sem: azt, hogy hány aranyérmet nyerünk Párizsban.

Ha Európa nem kapja össze magát, húsz évet is várhat a következő nyári olimpiára

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja azt hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpián a magyar sport ünnepére is készülünk, mert „az olimpia a legnagyobb dolog”, majd köszönetét fejezte ki és gratulált azoknak, akik képviselik Magyarországot a francia fővárosban.

„Amikor ők küzdenek és nyernek, majd ott állnak a dobogón, akkor a legjobb érzés magyarnak lenni. Köszönet továbbá az őket felkészítő szakembereknek, kluboknak, szövetségeknek, a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, hogy ezt lehetővé teszik, ehhez hozzásegítik legjobbjainkat.”

Fürjes Balázs kiemelte: Magyarországnak közvetve és közvetlenül mintegy 500 olimpiai kvóta lesz köszönhető, a várhatóan közel 200 fős magyar csapat mellett ugyanis 300 kvóta olyan sporteseményen talált és talál gazdára, amelyet hazánkban rendeztek, illetve rendeznek. Utóbbi felét az utcai sportok júniusi, budapesti fordulójában osztják ki.

A NOB-tag emlékeztetett: a legutóbbi két olimpiát – a tokiói nyárit, majd a pekingi télit – nézői szempontból csonkává tette a világjárvány, részben vagy egészben korlátozni kellett a szurkolói létszámot. Most viszont az egész olimpiai család arra készül, hogy a pandémia elmúltával végre fellélegezzen: „mert nemcsak sportolók, hanem nézők nélkül sincs igazi olimpia”. Hozzátette: a tízmillió jegyből nyolcmillió már elkelt.

Fürjes Balázs kiemelte: a nyári olimpiai játékok tizenkét év után térnek vissza Európába, és nagyon sokan örülnének, ha csak ennyi időt kellene várni a következőre.

A 2036-os olimpiai rendezés még nincs eldöntve, ott nyitott a verseny, viszont az ázsiai érdeklődés nagyon erős, és ha Európa nem kapja össze magát nagyon gyorsan, akár húsz évet is várhat a következőre.

Fürjes Balázs elmondta: Gyurta Dániel utódjának Szilágyi Áront szeretnénk delegálni a NOB sportolói bizottságába aktív versenyzőként, ehhez legalább 200 szavazatra lenne szükség, és nagyon számítanak a honfitársakra.

Úgy kell az olimpia eszméje, az olimpia béketeremtő ereje a világnak, mint egy falat kenyér, mert minden nézeteltérés ellenére a világban egyek vagyunk. Képesek vagyunk az egységre, és a személyek, csoportok közötti versengés lehet tisztességes, továbbá egymás kölcsönös megbecsülése mellett, békés versengésben egységesíti a világot.

Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatójaként elmondta: a cég öt éve kiemelt támogatója a MOB-nak, és házon belül is rendkívül fontos szponzorációs tevékenységként tekintenek rá. Hozzátette: miként a sportolóknak, úgy nekik is vannak céljaik, annak megvalósításáért pedig minden nap keményen dolgoznak. Mátrai Károly büszkén emelte ki: a világbajnok és Európa-bajnok vitorlázó, Érdi Mária személyében először lesz saját egyesületük képviselője az olimpián, és bíznak abban, hogy az 2023-as Év női sportolója sikeresen szerepel az ötkarikás eseményen is. Miként az általuk ugyancsak szponzorált kajak-kenusok, azokon belül az egyénileg is támogatott Kopasz Bálint.

„A londoni olimpiáról nagyon fáradt, de rendkívül boldog sportolókkal utazhattam haza, azért szorítunk és abban bízunk, hogy a magyar olimpikonok most is hasonló érzésekkel térnek vissza Magyarországra.”

Ginzer Ildikó, az MBH standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese azt emelte ki, hogy az olimpiai eszme, a MOB célkitűzései számukra is rendkívül fontosak, és a maguk módján igyekeztek hozzájárulni a nyugodt felkészüléshez, azon túlmenően pedig az eredményes szerepléshez, majd a cég kilencezer munkatársa nevében sok sikert kívánt.

A párizsi olimpikonokat a vívó – és szülinapos – Battai Sugár, Katona Renáta, Szűcs Luca, Szatmári András, Decsi Tamás, a sportlövő Péni István, a kézilabdázó Simon Petra és Lékai Máté, valamint az úszó Kapás Boglárka, férje, Telegdy Ádám, továbbá a fiatal Jackl Vivien képviselte. Utóbbi múlt héten nemcsak saját részvételét tette biztossá Párizsban – előtte azért június közepén még a felnőtt Európa-bajnokságon, július elején a junior Eb-n lesz jelenése Belgrádban, illetve Vilniusban –, hanem szülei utazását is. Édesanyja lapunknak elmondta: a világ összes kincséért sem hagyták volna ki, hogy ne személyesen szurkoljanak lányuknak, és legyenek szemtanúi az olimpiai szereplésének, bár a jegyvásárlás igencsak megterhelte a családi költségvetést.

A rendezvényen megjelent több olimpiai bajnok, olimpiai érmes, egyebek között Szász Emese, Kovács Antal, Kósz Zoltán, Imre Géza, a MOB-főtitkár Fábián László, az úszók elnöke Wladár Sándor. Az esemény közös fényképezéssel, majd futással ért véget. Utóbbin a szponzori futócsoportok mintegy ötven fős kötelékéhez nagy lelkesedéssel csatlakozott Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozó, aki immár a MOB kötelékében tevékenykedik a magyar sportért.

