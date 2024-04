Molnár Martin csapata legjobbjaként kezdte Formula–4-es karrierjét Doningtonban

Egész hétvégén jó tempóban, csapattársai előtt autózva teljesítette első versenyhétvégéjét Molnár Martin a brit Formula–4-ben – számolt be a magyar sportoló teljesítményéről menedzsmentje.

A Donington Parkban rendezett szezonnyitón a Virtuosi Racing pilótája

az időmérő edzésen és az első versenyen is csapata legjobbja volt,

a hétvége második, egyben utolsó futamán azonban már a 2. kör végén kilökték – addig a pontig azonban ott is vezette a házon belüli rangsort.

A 15 esztendős sportolónak ez volt az első éles bevetése autóversenyzőként, így a lebonyolítástól kezdve a rajtokon át a kerék a kerék elleni csatákig minden új volt a számára. Ráadásul tipikus angol időjárás mellett kellett felvennie a ritmust, hiszen akárcsak a mezőny többi tagjáét, az ő dolgát is megnehezítette, hogy Doningtonban hol jobban, hol kevésbé esett az eső.

Eredetileg természetesen szokás szerint három versenyt rendeztek volna a Formula–4-es mezőny számára, ám a második futamot a pályára zúduló vízmennyiség miatt törölni kellett, így háromszor 20 perc helyett csak kétszer 20 perc versenyzés várt a mezőnyre. Martin az időmérő edzésen a 14. pozícióban zárt, így mindkét megrendezett futamot a 14. rajtkockából kezdte. Leggyorsabb köre mindössze 0,431 másodperccel maradt el az első helyet megszerző pilótáétól, ami várakozáson felüli kezdés, lévén a teljes mezőny 1,155 másodpercen belül volt.

Az újoncok között a 3. leggyorsabb időt ért el, csupán 0,07 másodperccel a legjobb újonc mögött.

A csapattársaihoz képest a teszteken látott 1-2 tizedmásodperces előnye az időmérőn 4-5 tizedre nőtt, aminek köszönhetően több hellyel előzte meg őket. Az egyetlen befejezett versenyén végül a 15. lett, ami az újoncértékelésben a 4. helyet jelentette.

„Összességében jól sikerült az első versenyem, mindenki meg volt elégedve, kivéve engem. Nem teljesen úgy alakult az első futam az én részemről, ahogyan terveztem, ugyanakkor izgalmas volt, számos előzéssel. Végig szemerkélt az eső, ami mindenkinek megnehezítette a dolgát, viszont hozzájárult a sok akcióhoz. Féltávtól jobban rákezdett, és hirtelen nagyon nehéz lett megtippelni, hogy milyen a tapadás az egyes kanyarokban, miközben mindenki elkezdett jobban csúszkálni, de élveztem ezt a kihívást”

– értékelt a Hungarian Motorsport Academy versenyzője.

„Most először csatáztam kerék a kerék ellen formaautóval, és természetesen nagyon más volt, mint amihez a gokartban hozzászoktam, hiszen itt tilos a kontakt, nem lökdöshetjük egymást, különben az autó sérülését kockáztatjuk. A gokarttal versenyzés jó alapokat adott, de azért versenyautóban ülni teljesen más. Élesben is most rajtoltam először, és nem teljesen úgy sikerült, ahogyan reméltem, de a következő futamra változtattunk, és ott már nyertem is egy helyet a rajt után.”

Emellett a gumimelegítési technikán is sikerült csiszolni a hétvége második rajtjára, így Martin melegebb abroncsokkal kezdhette az első kört, ami szintén a segítségére volt. Miután feljött a 13. helyre, hatalmas adok-kapokba került, ami alatt többször is oda-vissza előzték egymást az ellenfelekkel, ám aztán jött a második kör utolsó kanyarja, amelyben Leo Robinson nekiment, és a kavicságyba lökte a magyar pilótát. A JHRDevelopments versenyzője háromhelyes rajtbüntetést kapott a következő futamra, illetve három büntetőpont is került a neve mellé.

„A vasárnapi nap hosszú volt, de a versenyem sajnos rövid ideig tartott. Igyekeztem helyet hagyni, de az ellenfelem eltalált, úgyhogy a kavicságyban végeztem, ahonnan nem tudtam kijönni. Már az autóban ülve is úgy éreztem, hogy mindent megtettem azért, hogy elkerüljük az ütközést, illetve előrébb is voltam. Ezt végül a felügyelők döntése is igazolta.”

„Sajnálatos, hogy így alakult, de bőven vannak pozitívumok, amiket magammal tudok vinni a következő versenyhétvégére. Az egyik ilyen a tempónk, ami az egész hétvége során, mind esőben, mind száraz pályán jó volt. Illetve most már élesben is megtapasztaltam, hogy milyen egy Formula–4-es hétvége belülről, ez a tapasztalat pedig mindenképpen segíteni fog majd” – tekintett előre.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője legközelebb Brands Hatchben, a legendás pálya Indy nyomvonalán áll rajthoz május 11-én és 12-én. Lévén a teljes szezon során ez a legrövidebb pálya, ott is szoros és izgalmas futamokra van kilátás.

Az összetettben a Hitech pilótája, a Doningtonban egy győzelmet és egy második helyet bezsebelő Deagan Fairclough áll az élen az első forduló után, míg Martin az újoncértékelés ötödik helyéről várja a folytatást.

A 2024-es brit F4-es idény: