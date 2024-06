A magyar válogatott kapitánya vegyes érzelmekkel értékelte az Európa-bajnokságot

Tavaly Szatmári András ezüstérme volt az egyetlen egyéni dobogós helyezésünk, ehhez képest a három egyéni érem előrelépés, aminek nagyon örülök. Az érzelmeim mégis vegyesek, mert voltak, akiknek nem jött ki a lépés, viszont ők visszajelzést kaptak arról, hogy mit kell az olimpiáig változtatniuk, finomítaniuk

– mondta az MTI-nek a szakvezető, és nem titkolta, hogy a két férfi párbajtőr egyéni éremnek különösen örült.

„Persze, örülök Pusztai Liza ezüstérmének is, de a múltamat nem tudom és nem is akarom megtagadni, ezért kedvesebb egy picit számomra Siklósi Gergő és Andrásfi Tibi érme. Ugyanakkor a párbajtőrözőkkel mindig kritikusabb is vagyok, mivel szakmailag jobban értek ehhez a fegyvernemhez. A csapat kicsit halványabb volt, de férfi párbajtőrben nehezebb érmet szerezni, ez mindig így volt, az én versenyzőkoromban is. Szóval, a tavaly Európa-bajnok csapat ötödik helye nem kudarc, hanem közepes eredmény, amiből tanulni kell, és elemezni is fogjuk az olimpiai vetélytársaink vívását” – mondta a kapitány, majd arról beszélt, hogy a férfi tőrcsapat ezüstérme arannyal felérő teljesítmény. A fiatal, tehetséges társaságtól előbb-utóbb várható volt a jó eredmény, és most megtérült a befektetett munka.

Meg kell ünnepelnünk ezeket a srácokat, mert ez az ezüst nem kicsúszott eredmény, bravúrokat is végrehajtva megdolgoztak érte

– hangsúlyozta Boczkó Gábor, és ugyanígy vélekedett a bronzzal záró női tőrcsapatról is, amely kihasználta a nagy rivális németek sérülés miatti gyengébb összeállítását, élni tudott a lehetőséggel.

Bíztak magukban és küzdöttek a lányok

– emelte ki, majd kitért rá, hogy a nagyon fiatal női párbajtőrcsapat tagjai a gyengébb egyéni szereplés után elkeseredtek, de ő meggyőzte őket arról, hogy nincs világvége, összekapták magukat és jó egységet alkotva lettek ezüstérmesek. A két világbajnoki címvédő kardcsapat közül a nőktől a tavalyi bronzérem megismétlését vagy előrelépést várt Boczkó Gábor, ami nem sikerült, így most adott a feladat, hogy felkészüljenek az olimpiára.

„A fiú kardozók aranyérme extra teljesítmény. Már a madridi világkupán is ebben az összeállításban lettek bronzérmesek, most szintet léptek. A sérült Szatmári András helyére került Eb-újonc Rabb Krisztiánt nem nyomta a tét, szenzációsan vívott. A két rutinos versenyző, Gémesi Csanád és Szilágyi Áron gyengébb volt a megszokottnál, de amikor kellett, odatették magukat” – vélekedett a szakvezető, aki elmondta, hogy a szakmai testület a keddi ülésén tárgyal az olimpián szereplő csapat összetételéről. A válogatott szerdán rövid ramsaui edzőtáborba utazik, a Párizsban pástra lépő versenyzők névsora pedig a következő héten, az elnökség ülésén válik véglegessé.

A magyar válogatott a harmadik helyen végzett az Eb éremtáblázatán. Egyéniben második volt a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Pusztai Liza, illetve a harmadik helyen végzett párbajtőrben Andrásfi Tibor, csapatban pedig nyert a férfi kardválogatott, másodikak lettek a férfi tőrözők és a női párbajtőrözők, s harmadikak a női tőrözők.