Szijjártó Péter a konditeremből tolmácsolt egy fontos üzenetet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a konditeremből jelentkezett be élőben a Facebook-oldalán. A videójában arról számolt be, hogy a szerdai Anderlecht–Ferencváros Európa-liga mérkőzésen konzulok segítik majd a magyarokat.

A magyar futballszurkolók joggal várják a szerda estét, hiszen a Ferencváros elkezdi a szereplését az Európa Liga újjászervezett csoportkörében. Ráadásul nem is akármely csapattal szemben

– mondta a tárca vezetője. Hozzátette, hogy a belgiumi találkozóra 451 ferencvárosi szurkoló érkezik majd.

Mint mondta, négy konzul lát majd el szolgálatot este, hárman a stadionban lesznek, egy pedig az osztrák-német határon, Passaunál várja a szurkolói buszt, amely Budapest és Brüsszel között közlekedik majd. A mérkőzést követően ugyanez a konzul a belga-német határnál segíti majd a magyarokat.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy egy ügyeleti telefonszám is hívható abban az esetben, ha szükség lenne rá. Hozzátette, hogy a stadionban magyar rendőrök is szolgálatot teljesítenek majd.

„Reméljük, hogy a Ferencváros győzelemmel mutatkozik majd be, az Európa Ligában is megörvendezteti mindazokat, akik vállalják a hosszú utazást azért, hogy szurkoljanak a kedvenceiknek” – zárta a külügyminiszter.

Az Index a Ferencváros találkozóiról percről percre frissülő szöveges tudósítással, majd összefoglalóval jelentkezik. A televíziók közül a magyar bajnok mérkőzéseit az M4 Sporton lehet majd látni, ezen kívül az RTL+ közvetíti még a sorozat meccseit.

A Ferencváros Európa-liga-menetrendje

1. forduló (szeptember 25.)

21.00: Anderlecht (belga)–Ferencváros

2. forduló (október 3.)

18.45: Ferencváros–Tottenham (angol)

3. forduló (október 24.)

18.45: Ferencváros–Nice (francia)

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencváros–Malmö (svéd)

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK (görög)–Ferencváros

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

Az 1. forduló további párosítása:

AZ Alkmaar (holland)–Elfsborg (svéd) 18.45

Bodö/Glimt (norvég)–FC Porto (portugál) 18.45

Manchester United (angol)–Twente (holland) 21.00

Galatasaray (török)–PAOK (görög) 21.00

Dinamo Kijev (ukrán)–SS Lazio (olasz), Hamburg 21.00

Ludogorec (bolgár)–Slavia Praha (cseh) 21.00

Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német) 21.00

Nice (francia)–Real Sociedad (spanyol) 21.00

csütörtökön játsszák: