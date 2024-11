Amerikából outsiderként jelentkezett be, de a szóbelin meggyőző volt a kajakozók új kapitánya

Alaposan meglepte a szakmát és a közvéleményt, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége pénteken Tóth Dávidot választotta meg titkos szavazással a kajakos szakág szövetségi kapitányának. (A kenusoknál nem született döntés, a háromból egyik pályázatot sem tudta támogatni a grémium.) A mezőnyben akadtak olimpiai bajnokok, hatalmas tapasztalattal rendelkező, korábban külföldi kapitányként roppant sikeres edzőóriások, mégis az olimpiai ezüstérmes, de országos viszonylatban inkább valóságshow-kban celebként ismert (Nagy Ő, Exatlon, Dancing with the Stars, Ázsia Expressz) 39 éves fiatalember lett a befutó. Most az Index bepillantott a választás kulisszái mögé.

Ahogy az mostanság lenni szokott, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségének pénteki kapitányválasztó ülése előtt a jól értesültek már tudni vélték, hogy „a lapokat előre leosztották”; borítékolható, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella lesz a befutó a kajakosoknál, hiszen, úgymond, az ő kedvéért iktatták be a szabályzatba azt a pontot, miszerint nem szükséges edzői papírral rendelkeznie a pályázónak, elég megígérni azt, hogy megválasztása esetén az illető záros határidőn belül szakedzői diplomát szerez.

De még olyan „holtbiztos értesüléssel” is felhívták szerkesztőségünket, hogy a magyar sport két hatalmi központja közül a Magyar Olimpiai Bizottságot vezető Gyulay Zsolt Bakó Zoltánt, viszont Schmidt Ádám államtitkár Szabó Gabriellát favorizálja, és a szavazás eredményéből majd kiderül, melyikük az erősebb.

Na, ehhez képest egy, a közvélemény által kajakosként kevéssé ismert 39 éves fiatalember, Tóth Dávid lett a befutó, méghozzá viszonylag meggyőző fölénnyel, hiszen az elnökség 15 tagja közül nyolcan szavaztak rá, négyen Szabóra, hárman pedig Bakóra.

Az a kitétel, hogy kajakosként kevéssé ismert, azt jelenti, hogy az elmúlt években Tóth szerepelt a TV2 valóságshow-jában, a Nagy Ő-ben, továbbá az Exatlon, az Ázsia Expressz, a Hal a tortán és a Dancing with the Stars című műsorban is.

Persze kajakosként is letett azért egyet s mást az asztalra, tagja volt a londoni olimpián ezüstérmes négyesünknek, egy évvel korábban pedig Kulifai Tamással K–2 500 méteren világbajnokságot nyert. Nem mellékesen világbajnokságról négyesekben van még két ezüst- és egy bronzérme is, a kontinensbajnokságon pedig állt a dobogó legfelső és harmadik fokán is.

De hát mi is történt csütörtökön és pénteken a kulisszák mögött? Csabai Edvin, a pályázatokat értékelő versenysportbizottság elnöke – kenusként a maratoni szakág tizenhétszeres világbajnoka – engedett betekintést az Indexnek a választási folyamatba.

Talán felesleges is leszögeznem, hogy az égvilágon semmiféle nyomás nem hárult kívülről a testületünkre, amelyet rajtam kívül Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok, korábbi szövetségi kapitány, Faludi András, Kammerer Zoltán ugyancsak háromszoros olimpiai bajnok, Vaskuti István olimpiai aranyérmes, a nemzet sportolója, Szabó Szilvia tizenháromszoros világbajnok és Sztanity László mesteredző alkotott. Óriási élmény volt elolvasni a hét, rendkívül színvonalas pályázatot, aminél csak a szóbeli meghallgatás, a prezentációk értékelése jelentett nagyobb élvezetet. Nem volt könnyű dolgunk, amikor a hét remek beadvány és prezentáció közül meg kellett jelölni azt a hármat, amelyet továbbítottunk a szövetség elnöksége elé.

A rövidlistára, mint ismeretes, Bakó Zoltán, Szabó Gabriella és Tóth Dávid került fel.

„Számomra lenyűgöző volt, ahogy egy olyan legendás sportember, mint a Skandináviában sikert sikerre halmozó Bakó Zoltán beleállt ebbe a feladatba, és fantasztikusan színvonalas pályázatot nyújtott be – folytatta Csabai. – Hasonlóan nívós volt Szabó Gabriella pályázata, aki statisztikai adatokkal mutatta ki, hogy a későbbi olimpiai érmesek már jóval 23. születésnapjuk előtt leteszik a névjegyüket, tehát igazából okafogyott az U23-as világversenyek megrendezése.”

Az igazi meglepetés azonban Tóth Dávid szereplése volt.

Dávid rendkívül imponáló, szuggesztív stílusban adta elő mondandóját, amit Zoomon, az Egyesült Államokból valósított meg, mert kint tartózkodik a szakág vezetőjeként a SUP-világbajnokságon. Minden közbekérdezésre kimerítő, adekvát választ adott, a sok jó közül az ő szereplése tűnt a legjobbnak. Azt kell mondanom, hogy a szóbeli vizsga döntött az ő javára.

Csabaiék egyébként nem dönthettek, csak egy háromtagú szűkített listát jelölhettek ki, amelyre Bakó, Szabó és Tóth került fel. Közülük az elnökség választotta ki a kapitányt titkos szavazással, Tóth 8, Szabó 4, Bakó 3 voksot kapott.

Tóthról még annyit, hogy mesterszakon végzett szakedző, tökéletes angoltudással, és három éve vezeti a SUP-szakágat, tehát nincs híján a tapasztalatnak sem.

Ha bárki is azt hinné, hogy Tóth Dávid valóságshow-szereplése befolyásolt bennünket, vagy személy szerint engem, nos, őket ki kell ábrándítanom. Nekünk speciel otthon nincs is televíziónk, így igazából azt sem tudom, mi az a Nagy Ő vagy a Dancing with the Stars...

Ami a három kenus pályázót, ifjabb Foltán Lászlót, Vajda Attilát és Hüttner Csabát illeti, egyikük munkáját sem tudta támogatni a grémium. Hogy miért? Nos, egyikből sem világlott ki egy olyan újszerű szakmai koncepció, amelynek mentén ki lehetne vezetni a 2008 óta minden olimpiáról érem nélkül hazatérő szakágat a hullámvölgyből. A hogyan továbbra vonatkozóan Hadvina Gergely szakmai igazgató tesz majd javaslatot.