Lapunk kérdésére Balogh Gábor, a magyar szövetség (MÖSZ) elnöke megerősítette a hírt, amelyhez annyit fűzött: többkörös egyeztetés után arra az elhatározásra jutottak, hogy nem a Ludovika Campuson fogadják ezúttal a mezőnyt, mint tették azt áprilisban a budapesti világkupán, hanem a szervezés biztonságát szem előtt tartva új helyszínt keresnek.

„A Ludovika Campuson június 20. és 23. között rendezik meg az utcai olimpiai sportágak, a BMX freestyle, a bréktánc, a gördeszka és a sportmászás olimpiai selejtezőinek második, végső felvonását. Ez rendezésileg nagy terhet ró a campusra, amelynek vezetője ezt jelezte felénk. Miként azt is, hogy ettől függetlenül is várnak minket szeretettel, viszont a szűk határidő miatt rendkívül nagy energiát és feszes tempót igényel részükről az egyik verseny leszerelése, illetve a másik felszerelése. Az öttusaszövetségben nem tartottuk szerencsésnek azt a kockázatot bevállalni, hogy az egyik oldalon még visznek dolgokat, a másikon pedig már hoznak, és inkább a biztosra mentünk. Új helyszínt kerestünk, amit aztán nagyon gyorsan meg is találtunk.”

Balogh Gábor hozzátette: egyebek között azért is remek fejlemény, hogy az irányításával tavaly összeállt új elnökségben a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bíró Péter is szerephez jutott, mert így a lehető legrövidebb idő alatt megállapodtak az új helyszínben, az NSÜ-nél „befogadták az Eb-t”.

„Ami ugye annyira nem új és ismeretlen sportágunk számára, hiszen fedett pályás országos bajnokságokat már rendeztünk a BOK-csarnokban. Itt most annyi lesz a változás ahhoz képest, hogy a lovaglásra a Puskás Aréna Szoborparkjában kerül sor, és futni is kint tudunk, a stadion pedig eléggé impozáns környezetet nyújt számunkra még úgy is, hogy kívül maradunk rajta, így esetünkben csak háttérként jelenik meg.”

Lehetséges forgatókönyvként felmerült, hogy Székesfehérvár lesz a beugró, de a MÖSZ-nek szervezésileg egyszerűbb volt megoldani a budapesti helyszínt: a lovakat például utóbbi esetben csupán a Kerepesi út egyik oldaláról a másikra kell eljuttatni. Apropó, lovaglás: az már biztos, hogy Magyarországon nagy nemzetközi felnőttversenyen utoljára lesz az öttusa egyik versenyszáma a lovaglás a július 8–14. között sorra kerülő budapesti Eb-n, tekintve, hogy a párizsi olimpia után helyét az ORC-pályás akadályverseny veszi át.

Az Eb-n a versenyszámok közül egyedül az úszást kell a helyszínről elvinni, mivel a BOK-csarnokban nincs uszoda. Erre vonatkozóan egyelőre még nem született végleges döntése a MÖSZ-nek, de amennyiben a távolság, pontosabban a földrajzi közelség a legfőbb szempont, úgy a BVSC-Zugló Szőnyi úti uszodája egy lehetséges, és talán a legvalószínűbb létesítményként „adná magát”. A Szoborpark és az öttusa közös múltjából emlékezetes maradhat a 2008-as világbajnokság, amikor a vasárnapi verseny előtti éjszakán a mobil medencéből elfolyt a víz, és a tűzoltóság hathatós segítségével sikerült úrrá lenni a problémán.

A MÖSZ versenyrendezésileg még nagyobb terveket is szövöget a közeljövőre vonatkozóan: 2027-ben, a Los Angeles-i olimpia előtti esztendőben ismét vb-t rendezne, bár annak helyszínét egyelőre nem konkretizálták.

A párizsi olimpiára egyelőre egy férfi- és egy női kvótát szereztek a magyarok tavaly Krakkóban az Európa-játékokon (Bőhm Csaba és Gulyás Michelle révén), de a ranglistás helyezések alapján jó esély mutatkozik a maximális két-két kvóta begyűjtésére.

Ajánlókép: A párizsi olimpiára kvótát begyűjtő Gulyás Michelle a tokiói ötkarikás játékokon (Fotó: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images)