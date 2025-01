Megoldódott az eltűnt ukrán sífutók rejtélye

Az ukrán delegáció – jelentős késéssel – jelezte a szövetségnek, hogy „eredeti szándékuk szerint is ekkor tervezték befejezni a versenyt”. A FIS közleménye szerint a csapat kényszerű távozásának hátterében anyagi nehézségek állnak, amelyek miatt az öt ukrán sportoló nem tudta folytatni szereplését a neves versenysorozatban.

Az eset különös aggodalmat keltett, mivel háborús időkben ukrán sportolók eltűnése különösen érzékeny téma. A szervezők és a sportvilág megkönnyebbülésére azonban kiderült, hogy csupán kommunikációs hiányosságról volt szó: az ukrán csapat elmulasztotta értesíteni a szervezőket távozási szándékukról.

A korábbi nyilatkozatok már sejtették, hogy a csapat nehézségekkel küzd. Viktorija Oleh a harmadik szakasz után a Toblachban uralkodó magaslati körülményekre panaszkodott. A teljesítményben is megmutatkoztak a problémák: a három ukrán női versenyző – Oleh mellett Anasztazia Nikon és Szofia Skatula – már 17 perces hátrányt halmozott fel, és férfi társaik, Andrij Docenko valamint Denisz Muhotinov is jelentősen lemaradtak.

A Tour de Ski egyébként továbbra is norvég fölényt mutat: a férfiaknál Johannes Hoesflot Klaebo, a nőknél pedig Astrid Öyre Slind vezeti az összetett versenyt. A hétszakaszos versenyből még három van hátra. A fő kérdés most már nem az ukránok hollétére, hanem arra vonatkozik: képes lesz-e bárki is megszorítani a norvég versenyzőket?

Az eset rávilágít arra is, hogy a háborús helyzet közepette az ukrán sport továbbra is jelentős finanszírozási nehézségekkel küzd, ami még a nemzetközi élvonalban szereplő sportolók versenyzési lehetőségeit is befolyásolja.