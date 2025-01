Meghalt Denis Law, a Manchester United legendája

„Nehéz szívvel közöljük, hogy édesapánk, Denis Law sajnálatos módon elhunyt. Kemény csatát vívott, de végül most már békében nyugszik” – írta a család közleményében, hozzátéve: „szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a jólétéhez és a gondozásához. Tudjuk, hogy az emberek mennyire támogatták és szerették őt, és ezt a szeretetet mindig nagyra értékelte”.

Denis Law 11 évet töltött az Old Traffordon, ahol 404 mérkőzésen szerzett 237 góljával Wayne Rooney és Bobby Charlton mögött a harmadik helyen áll a klub góllövő örök ranglistáján.

Mint ismert, a futballistánál 2021-ben Alzheimer-kórt és érrendszeri demenciát diagnosztizáltak.

Rekordösszegekért váltotta a klubokat

Az Aberdeenben született Denis Law a Huddersfield Townnál kezdte pályafutását, majd Olaszországban, a Torinónál is megfordult, és 55 alkalommal szerepelt hazája színeiben – 30 góljával minden idők legjobb skót góllövője lett – emlékeztet a BBC.

Pályafutása alatt háromszor adták el angol rekordösszegért.

Law 15 éves volt, amikor a Huddersfieldhez szerződött, majd négy évvel később, 1960-ban 55 ezer fontért a Manchester Cityhez került. Egy évvel később 110 ezer fontért csatlakozott a Torinóhoz, de nehezen tudott beilleszkedni Olaszországban, és 1962-ben 115 ezer fontért a Manchester Unitedhez igazolt, majd 1974-ben a Manchester Citynél fejezte be pályafutását.

Law tagja volt annak a Unitednek, amely 1968-ban a Benfica 4–1-es legyőzésével első angol csapatként megnyerte a bajnok csapatok Európa Kupáját (későbbi nevén Bajnokok Ligája).

Emellett egy FA-kupa- és két angol bajnoki címet is nyert a Uniteddel, valamint hatszor segített Skóciának megnyerni az angol házi bajnokságot.

Kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 1964-ben neki ítélték oda az Aranylabdát (Ballon d’Or).

Visszavonulás

Miután visszavonult a labdarúgástól, Denis Law televíziós szakértő lett, valamint a Football Aid nevű brit jótékonysági szervezet védnöke, és létrehozta a Denis Law Legacy Trustot, amely a közösségi szerepvállalásra és a sportban való részvétel szélesítésére összpontosító programokat és tevékenységeket folytat.

2016-ban a labdarúgásért és a jótékonyságért tett szolgálataiért Brit Birodalom Rendje kitüntetést is kapott, az aberdeeni, a St. Andrews és a Robert Gordon egyetemek tiszteletbeli fokozatot adományoztak neki, szobrot állítottak tiszteletére az Old Traffordon és Aberdeenben, és megkapta a Freedom of the City of Aberdeen díjat is.