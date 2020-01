Elsőként locsolt pezsgőt a győzelemre

Több hétig játszották a mozik Az aszfalt királyai, eredeti címén Ford vs. Ferrari című filmet nagy sikerrel, állítólag mindkét főszereplő, Christian Bale és Matt Damon is Oscar-esélyes. Előbbi a brit autóversenyző Ken Milest, utóbbi a volt autóversenyző, autógyártó és csapatfőnök Carroll Shelbyt alakítja, de feltűnik a filmben egy magas figura is, akinek a későbbiekben szintén nagy hatása lett a motorsportra. És nem csak a pályán mutatott teljesítményével. Ő Dan Gurney.

Az 1966-os Le Mans-i 24 órás autóverseny sztoriját elmesélő film végén a győztesek ünneplésekor hiányzik a hagyományos pezsgőlocsolás. Bele sem kerülhetett volna, ugyanis akkor még nem locsolkodtak pezsgővel a nyertesek, akkoriban ez még nem volt szokás. Volt babérkoszorú, akadtak pezsgős üvegek is, de kilocsolni senkinek nem jutott eszébe. Egészen az 1967-es Le Mans-ig, amikor jött Gurney.

Az amerikai versenyző indult a 66-os futamon is a Shelby American csapat Ford-pilótájaként, de a tizennyolcadik óra után kiesett a kocsijuk műszaki hibával. 1967 viszont már az ő éve volt. Shelby és a Ford újra beválogatta a csapatba az amerikait, aki egy másik amerikaival, A. J. Foyttal került párban egy autóba. Övék lett a piros Ford MK IV-es, ami különleges gép volt, mert egy kicsit különbözött a többi Fordtól.

Gurney ugyanis a pilóták között szokatlanul magas, 193 centi. Nem fért volna be a kocsiba, így Shelby egy "buborékot" tett a kasztni tetejének jobb oldalára, hogy Gurney feje kényelmesen elférjen. A másik kilenc Fordon nem volt ilyen hupli.

Mint kiderült, nemcsak emiatt volt különleges az a Ford a Fordok között, hanem mert a tíz gépükből ez volt az egyetlen, amelynek semmilyen technikai problémája nem akadt a 24 óra alatt. Gurney és Foyt úgy másfél óra után átvették a vezetést, és meg is tartották a célig, tök simán győztek, négy kör előnnyel. A Ford újra megverte a Ferrarit, aminek ezúttal a második és a harmadik hellyel kellett megelégednie.

Gurney, Foyt és a Ford egy sor rekordot megdöntött:

388 kört tett meg,

elsőként ért el legalább 5000 kilométert Le Mans-ban,

217 km/óra feletti átlagsebességi csúcsot állított fel,

megfutotta Le Mans leggyorsabb körét valaha.

A két amerikai pilóta az amerikai kocsival pedig máig az egyetlen, teljesen amerikai győztes felállás Le Mans történetében.

Pedig a rajt előtt nem sokan bíztak benne, hogy a Gurney-Foyt-páros működni fog. Az amerikai újságíróik és szakértők azt várták, a két menő széthajtja majd a kocsit, és bár nagyon gyorsak lesznek, esélyük sem lesz végigmenni. Pont az ellenkezője történt: mindketten végig odafigyeltek az autóra, ami ezt hibátlan futással hálálta meg.

Motorsport-történelmet írtak, de ezzel még nem volt vége, Gurney talán még többet tett, hagyományt teremtett. Amikor az eredményhirdetésnél kezébe nyomták a győzteseknek járó hatalmas üveg pezsgőt, a versenyzés történetben először elkezdte kilocsolni.

Annyira euforikus hangulatba kerültem, hogy amikor megkaparinthattam az üveg Moet Chandont, megráztam a palackot, és elkezdtem lelocsolni a fotósokat, a többi pilótát, Henry Ford II-t, Carroll Shelbyt és a feleségeiket. Nagyon különleges pillanat volt, fogalmam sem volt róla, hogy olyan hagyományt indítottam el, amely a mai napig folytatódik a győztesek körében világszerte

- emlékezett Gurney.

Abban az időben felmerült, hogy a nyertes nem véletlenül locsolkodott, mert ezzel is vissza akart vágni a kétkedőknek, akik nem hittek benne, bennük, de ez nem igaz.

Amit a pezsgővel tettem, teljesen spontán volt. Nem tudtam, hogy hagyományt teremtek, csak elragadott a pillanat. Olyan egyszeri alkalom volt (a sikerünk), amikor minden tökéletesen alakult. Úgy gondoltam, ez a kiharcolt győzelem valami különlegeset érdemel

- folytatta Gurney.

Az első pezsgőlocsolás pillanatát a Life magazin fotósa, Flip Schulke örökítette meg a legjobb képeken, ő ugyanis megúszta a zuhanyt, mert előtte Gurney maga mellé húzta. Sőt, az első üveg sorsához is nem kevés köze van a mázlista riporternek.

"Csináltam egy képet, aztán lebuktam. Amikor véget ért a dolog, Gurney nekem adta az üveget, és még alá is írta. 30 évig lámpaállványnak használtam, majd egyszer meglátogattam Dant Dél-Kaliforniában, és visszavittem neki. A te érdemed, a tiéd!" - mesélte Schulke.

Gurney szerencsére ekkorra felmérte, sporttörténelmi jelentőségű az üveg, amit azóta Gurney egykori amerikai csapatánál, az All American Racersnél őriznek vitrinbe zárva.

1967. június 11-ét írtunk az első pezsgőzés napján, és nem kellett sokat várni, hogy a Forma-1-ben is kövessék a példát. Le Mans után egy héttel rendezték az azévi Belga Nagydíjat Spában, ahol szintén Gurney győzött saját építésű Eagle-Weslake V12-es kocsijával. Nem gondolkodott sokat, szétlocsolta a pezsgőjét az F1-történetében először.

Gurney-nek ez volt a negyedik és egyben az utolsó F1-győzelme, dobogón is már csak egyszer állt később, ugyanabban az évben, Kanadában. 1970-ben hagyott fel a versenyzéssel, versenyautókat épített, és vezette csapatát több Indy 500-, Daytona- és Sebring-sikerre. Dan Gurney 2018. január közepén, 86 évesen halt meg, de a pezsgőlocsolás a motorsportban sosem fog kimenni a divatból.