A legszebb magyar olimpiai győzelem, amitől az olaszok kiakadtak

Pelle István tornászról a háború végén azt hitték, meghalt, el is búcsúztatták. Ő eközben artista lett, fejen állva hegedült és énekelt. Argentínában telepedett le, 1986-ig élt.

1928-ban olykor kibírhatatlan izgalmak közepette nyerte meg az olimpiai bajnokságot a férfi kardválogatott 9:7-re. Négy év múlva Los Angelesben valósággal elsöpörte az olaszokat, 9:2-es győzelem sohasem volt addig a fináléban.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet szerzett. A tokiói olimpia július 24-i nyitányáig a győztesekről emlékezünk meg.

A címvédő magyar válogatott amerikaiak elleni meccsére 3 ezer ember verődött össze a Los Angeles-i kiállítási csarnok fegyvertárában. A négyes döntőt az USA-val kezdte a csapat, és a tudásbeli különbség nagyon korán érvényesült. Piller György és Kabos Endre 4-4 győzelmet szerzett, Glykais Gyula neve mellé három került, a 22 éves Gerevich Aladár két győztes asszóval vette ki a részét a 13:3-as sikerből.

A csapat tagja volt más meccseken: Petschauer Attila és Nagy Ernő.

Fotó: Arcanum Digitális Tudománytár 1932. Los Angeles. A magyar kard vívócsapat: Gerevich, Petschauer, Pillér, Kabos, Nagy és Glykais. Forrás: Új Tükör 1984. január / Arcanum adatbázis

Jöhetett az olaszok elleni rangadó, amely négy éve nagy izgalmakat hozott, most pedig nagy izgalmakkal indult. Nem találtak ugyanis olyan zsűrielnököt, aki mindkét félnek megfelelt volna, emiatt nem a kiírt időpontban kezdődött a döntő, hanem több mint egyórás késéssel. Végül az amerikai csapatban vívó Buskirkre esett a választás, aki miután levezette a meccset, még vívott is hazájának a bronzmeccsen. A várakozás, hogy találjanak valakit, aki levezeti az akciókat, feszültebb volt, mint maga a mérkőzés.

A kényszerpihenő lehet, hogy az olaszokat viselte meg jobban, mert a magyarok szárnyaltak.

Még akkor is, ha az olaszok nyerték meg az első csörtét, sőt, 2:2-ig tartották is a lépést, akkor azonban beindult a magyar henger, és több meccset már nem nyertek az olaszok. 9:2 lett a vége. Az olaszok sokszor hisztiztek, reklamáltak, legendájuk, Nedo Nadi ugyan elismerte, hogy a mieink a jobbak, de nem ekkora különbséggel.

Az utolsó asszót Gerevich és Gaudini vívta, a magyar 5:3-ra nyert. Az olasz már 3:1-re vezetett, onnan azonban Gerevich percei következtek, és négy szebbnél szebb találatot ért el zsinórban, amivel be is fejezte a remekművet.

Ugyan még hátra volt a lengyelek elleni meccs (formalitás volt, 15:1 lett), de már bajnokként ünnepelték a fiatal magyar vívót a páston és természetesen a csapatot is. Lichteneckert ezredes annyit mondott a találkozó után, hogy ez volt a legszebb magyar győzelem, amit valaha is látott. Piller György ehhez csatlakozva elmondta, hogy végre kijött a tudásbeli különbség. Az egri születésű Piller az egyénit is megnyerte.

Petschauer Attila kint maradt az olimpia után, de végül nem telepedett le Amerikában, és ez lett a végzete, mert zsidó származása miatt munkatáborba vitték, és az ukrajnai Davidovkában halt meg tífuszban 1943. januárban. Amerikában azóta versenyt rendeznek a tiszteletére. Kabos Endre sem élte túl a háborút, a Margit híd bombázásakor halt meg (róla még lesz szó, amikor az 1936-ban szerzett aranyérmeket elevenítjük fel, mert kétszeres bajnok lett Berlinben). Glykais Gyula a háború után három évvel halt meg Szekszárdon.

Gerevch dicsőséges pályafutása viszont ekkor kezdődött, az olimpián egyszerűen csak világcsodának titulálták. A magánéletére is kihatással volt az esemény, mert akkor ismerte meg későbbi feleségét, a tőrvívásban egyéni bronzérmet szerző Bogen Ernát. Fiuk, Pál 1977-ben világbajnok lett. Nagy Ernő 1977-ig élt.