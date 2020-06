Darnyi letérdelt és kezet csókolt Széchynek a 4. arany után

Darnyi Tamásból a legjobbat hozta ki a téthelyzet, az 1992-es olimpián a 200 vegyes döntőjében soha nem látott utolsó ötven métert produkált, még akkor sem volt olyan gyors a végén, amikor világcsúcsot állított fel. És már ott állt mellette a dobogó harmadik fokán Czene Attila.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre. Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

A barcelonai olimpia úszódöntőinek utolsó napján rendezték meg a 200 vegyes döntőjét, és akkor még nem lehetett tudni, hogy akkor lehet utoljára olimpián látni Darnyi Tamást. 25 éves volt, akkoriban nem volt szokás 30 felé közeledve versenyezni, Darnyinak nem kiforrott álláspontja a folytatásról, amikor 1991-ben megjavította a világcsúcsot, még az 1994-es vb-részvételre vonatkozó terveiről sem beszélt.

Az úszóversenyek alatt azért célzott arra, hogy elképzelhetőnek gondol még egy olimpiát 1996-ban. Nem volt rossz erőben, és nem voltak titkai, egyszer francia úszók csatlakoztak a felkészüléshez, akik előítéletekkel érkeztek Budapestre, hogy a magyarok gyógyszerektől és nem önmaguktól erősek. Néhány hét alatt tapasztalták, szokatlanul kemény munkát végez Széchy csoportja, és a gumiköteles edzéseken nem tudták felvenni a tempót a magyarokkal.

A 400 vegyesen elért győzelme után önbizalommal tele érkezett a kétszázra, a kétperces álomhatáron belül rajta kívül senki más nem járt, így lehetett tudni, hogy ha Darnyi ismét ez alá kerülne, akkor oda lehet adni neki előre az aranyérmet.

A délelőtti előfutamban a finn Jani Sievinen úszott leggyorsabban 2:01,18-as új finn rekorddal, Darnyi két amerikai riválist, Greg Burgesst és Ron Karnaugh-t megelőzve volt a második helyen. Czene Attila az ötödik lett.

Az olimpia előtt egy hónappal az országos bajnokságon Czene már jelezte, nagyszerű formában van, olyannyira meglepte az addig egyeduralkodó Darnyit, hogy meg is verte őt az ob-n. A BVSC uszodában rendezték a versenyt, Darnyi pedig megijedt az eredménytől, nem akart hazamenni, mindenáron meg akarta várni Széchy Tamást. Az edző ugyanis a versenyzőben méltó partnert látott a felkészülésben, nem egyszer kikérte a véleményét, hallgatott a meglátásaira. Darnyi pedig tudni akarta, hogy a fiatal feltörekvő titánt fogja-e már favorizálni, vagy őt. Volt egy szokás köztük: két héttel az aktuális nagy verseny előtt Széchy mindig megmondta neki, hányadán állnak, nyerni fog-e, nagyjából még azt is, milyen időt fog úszni.

„Puci [Darnyi beceneve, a szerk.] összeomlott. Már vagy tízszer megigazította a zokniját, azt várta, hogy mindenki elmenjen az öltözőből, ketten maradjunk. És akkor váratlanul átölelt, a nyakamba borult, és úgy zokogott, mint egy kisgyerek. Vizes lett a pólóm a könnyeitől. Olimpiai bajnok leszel, mondtam neki, sokáig beszélgettünk. Mondtam neki, nem lesz jobb nála. Elbúcsúztunk, és azt éreztem, hogy megkönnyebbül” – egy tévéinterjúban mesélte el az edző ezt a sztorit.

Darnyi nagyon utálta közvetlenül a döntő előtti helyzetet, amikor összezárták a riválisokat egy kis szobába a rajt előtt. Olyankor már mindenki nagyon feszült, szeretne a versenyen túlesni, megmutatni, mennyi van benne, hogyan készült fel éveken át arra a két percre. Köszönnek egymásnak, méregetik egymást, de már nagyon mennének.

Az előfutam öt legjobbja egy másodpercen belül ért célba, ebből is látszott, hogy Barcelonában sokkal nagyobb verseny ígérkezett, mint Szöulban. Négy évvel korábban az utolsó ötvenen nyerte meg a 200-as számot, és Barcelonában is a gyorsúszásra maradt a döntés.

A pillangó után ugyanis az ötödik helyen állt, látszott a kihívókon, hogy érzik a vérszagot, hogy Darnyi hét év után talán legyőzhető. Száznál csak negyediknek fordult, és alig volt gyorsabb, mint a délelőtti úszáskor, ami nem volt szerencsés előjel. A kisebb aggodalom a mellúszásban sem múlt el, mert 150-nél is még csak harmadiknak fordult, igaz nagyon kicsik voltak a különbségek. A gyorsúszásban viszont Darnyi ismét a legjobb arcát mutatta, és élete legjobb utolsó 50 méterét produkálva 21 századdal megverte az amerikai Burgesst, 24 századdal mögötte pedig a bronzérmes Czene Attila ért célba. Széchy álma, hogy ketten állnak a dobogó tetején, majdnem teljesült.

A végeredmény:

Darnyi az utolsó ötvenen 27,53-at úszott, ezt hozta ki belőle a nem megszokott téthelyzet. Két tizeddel volt jobb gyorsúszásban, mint négy éve, és két tizeddel, mint az 1991-es világcsúcsának elérésekor. Az összes többi résztávon gyengébb eredményt ért el, ahogy a 200 méter végén is, mint Szöulban. Ez a két tized nélkülözhetetlen volt a győzelemhez.

„Remek verseny volt, csak a gyorson tudtam megelőzni a riválisokat Ahogy utóbb hallottam, százötvenig még Czene Attila vezetett. Meglepett, hogy Attila lett a harmadik, de legalább annyira örülök neki, mint az aranyéremnek. Remélem, még sokszor állunk majd a dobogón. Az idő nem fontos, olimpiát kellett nyerni, a győzelem volt a lényeg, és ez most így sikerült” – mondta Darnyi a finálé után a sajtótájékoztatón.

Akkor arra is kitért, jó a viszonya a magyar sajtóval, különösen, ha elkerülik egymást.

Bárány István edző egyébként úgy értékelt a döntő után: Darnyi akkora klasszis, hogy hagyni kell őt akkor megnyerni egy futamot, amikor éppen ő akarja, érezni fogja, hol tud nyerni. Számára egyébként a megnyugtató a hátúszása volt, még ha háton lassabb is volt, mint a négy évvel korábbi sikerekor.

„Többet nyert, mint ifjú korom bálványa, Papp Laci, pedig számunkra az a három arany a világ teteje volt. És itt áll ez a gyerek, akit 1985 óta senki a világon nem tudott legyőzni. Világversenyen Carl Lewis kilenc évig volt veretlen, Edwin Moses hétig. Ez a gyerek a világ legjobbjai közé jutott el, akit a dédunokáink is emlegetni fognak. Ezt éreztem én a győzelem pillanatában”

– mondta az elérzékenyülő Széchy a Nemzeti Sportnak.

Széchy visszaemlékezése szerint a döntő után valamikor letérdelt a fotelja mellé Darnyi, és megcsókolta a kezét, miközben a könnyeivel küszködött. A siker mindenért kárpótolta, azért is, ha esetleg kapott egy pofont, vagy a partvis nyelével serkentette.

„Az első százon rosszul úsztam, sok hibát elkövettem. Megmagyarázhatatlanul lassan kezdtem, a pillangó után még háton is nagyon gyengén ment. Olyan időm volt százon, amit most délután is tudnék teljesíteni”