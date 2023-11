Nemzetközi példa lett a magyar egyetem sportkultúrája

Balogh László, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója az egyetem honlapján kiemelte: óriási büszkeség számukra, hogy több területen is nemzetközi jó gyakorlatként tekintenek a Debreceni Egyetemre.

Ez annak a példátlan, sokéves egyetemi összefogásnak köszönhető, melyben karok, intézetek határok nélkül, egy felé húzva és következetesen dolgoznak a sport, a fizikai aktivitás, az életmód és az életminőség érdekében.

Az igazgató a jövőt illetően elmondta: továbbra is igyekeznek majd még több jó gyakorlattal előállni.

„A FISU szigorú és részletekbe menő akkreditációs eljárása fontos eleme lesz a nemzetközi egyetemi rangsorokban való még előkelőbb helyezések elérésének, mondhatjuk azt, egyetemi közös ügyünk. Másrészt ez egy komoly visszajelzés számunkra is, nemzetközi, többek között amerikai, angol, olasz, német, ausztrál, spanyol, brazil egyetemekkel való összevetésben bizonyultunk több területen jó gyakorlatnak, tehát annak idején érdemes volt stratégiai területként kijelölni a sportot, és jó az út, amin járunk.”

A FISU healthy campus programjának célja, hogy a lehető legtöbb színtéren fejlessze a hallgatók és az egyetemi közösség jóllétét. A harminc nemzetközi szakértő által összeállított program egy globális hálózatot tesz elérhetővé az egyetemek számára, annak érdekében, hogy megosszák egymással az ismereteiket, a szakértelmüket, a jól bevált gyakorlatokat és meglátásaikat.

A program egyedi digitális platformra épül, ahol az intézmények nyomon követhetik, illetve fejleszthetik a hallgatók, továbbá az egyetemi polgárok egészségét, valamint jóllétét. Ennek részeként jelent meg a napokban a FISU healthy campus legújabb kiadványa, amely az elmúlt két év legjobb gyakorlatait összegzi.

Az Index kérésére Balogh László elmondta, hogy a Debreceni Egyetemen fizikai aktivitás és sport témakörében egészen pontos milyen gyakorlatokkal került a FISU évkönyvébe.

1. A Debreceni Egyetem minden évben az elsős hallgatók részére, mind magyarul, mind angolul kiküld egy kérdőívet, amivel felméri, hogy milyen igényei vannak a sport területén, melyet az EVASYS-programmal kiértékelnek, és ez alapján évről évre fejlesztik a sport nyújtotta lehetőségeket.

2. Az egyetemen kiemelt figyelmet fordítanak a sport, a sportesemények, a sport oktatása népszerűsítésére, különböző csatornákat használnak, mint a Sporttudományi Intézet honlapja, a Debreceni Egyetem Sport Facebook-oldal, az Egyetem Instagram-oldala és Tik Tok- és YouTube-csatornái, a helyi tévében a DEAC TV rendszeres műsora, ezen kívül a saját havi lapjában is minden hónapban megjelennek a sporthírek is, valamint az egyetem heti elektronikus hírlevelében külön szekció van a sport számára. A sporttárskereső-oldal több mint egy éve indult el, ahol az egyetemi hallgatók kereshetnek partnert a sporttevékenységeikhez.

3. A sporttanácsadás területéhez kapcsolódik, melyben a Debreceni Egyetem több módon is oktatja a hallgatóit a sport minden területén. Ezek közé tartoznak a kötelező testnevelésórák, a tudományos cikkek, videók, melyek ingyen letölthetőek a sporttudományi intézet honlapjáról vagy az egyetem YouTube-csatornájáról, de idetartoznak a kampusz számára szervezett előadások, road show-k a sport területén.

4. A kampusz hallgatói számára népszerűsítik a sportokat, a leendő hallgatókat is próbálják becsábítani az a Debreceni Egyetem közösségébe. Minden évben megrendezésre kerül a DExpo, ami az egyik legnépszerűbb beiskolázási program az egyetemen, ahol külön standdal jelenik meg a Sporttudományi Intézet, amit 2022-től már egy online applikáció is segíti, a Studyversity. Mindemellett a DExpóval egy időben a DEction!-t is megszervezi az egyetem, ahol külön programok keretében mutatják be az egyetemi sportinfrastruktúrát a leendő hallgatóknak, játékos versenyeket, kvízeket szerveznek. A leendő hallgatók számára a hazai legnagyobb beiskolázási programon, az Education is megjelenik a Sporttudományi Intézet.

5. A Debreceni Egyetemi hallgatók sportversenyeken való részvételének aktivitását mutatja be. Minden évben részt vesznek a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sport Szövetség által rendezett versenyeken, igen jó eredményekkel.

6. A külső sporthoz kapcsolódó pályázatokon való részvételt mutatja be, és az egyetem igen aktív volt az elmúlt években. 2018 és 2022 között vett részt az Inno4Sports elnevezésű interregionális projektben, mely a sportinnovációt célozta meg. 2023-ban egy Erasmus+-projektben indult, ami arra irányult, hogy lehet bevonni a sport életbe a fogyatékkal élőket és a hátrányos helyzetű embereket. 2023-ban a MEFS (Magyar Egyetemi és Főiskolai Sport Szövetség) nyert egy Erasmus+-pályázatot a 2024-es EUG-játékok önkéntes programjának megvalósítására, ami fele arányban a Debreceni Egyetemen fog megvalósulni.

7. A mentális és társadalmi egészséghez kapcsolódik. A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja kifejlesztett egy online tesztet, mely magyarul és angolul is elérhető a hallgatók számára, akik a tesztek kitöltésével felmérhetik a mentális problémáikat különböző területeken, mint az alkohol, szorongás, stressz, depresszió, hangulat, melyet szakértők értékelnek ki, és amennyiben szükségük van rá, ingyenes tanácsadáson is részt vehetnek.