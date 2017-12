Az NFL karácsonyi csodája a seggterception

Az NFL-ben karácsonykor sincs leállás, vasárnap teljes fordulóval, 12 mérkőzéssel folytatódott a szezon, méghozzá az utolsó előtti, 16. fordulóval. A nap legfurcsább jelenete a New Orleans Saints labdaszerzése volt, emellett eldőlt az is, hogy 2017 után a 2018-as drafton is a Browns választhat (papíron) elsőként, és már csak három csapatnak van szabad hely a rájátszásban.

Vegyük is sorban az eseményeket, kezdve a seggterceptionnel. A Saints védője, Marshon Lattimore – aki egyébként eséllye pályázik az év újonc védője címre – meglehetősen furcsa interceptiont hozott össze az Atlanta Falcons ellen, amikor Matt Ryan felpattanó passza a fenekére hullott vissza. Próbáltak a társaik is besegíteni, de végül Lattimore egyedül megoldotta, és összeszedte a a hátsóján landoló labdát, megcsinálva az NFL (valószínűleg) első seggterceptionjét.

A labdaszerzés még a második negyed végén volt, ez is kellett ahhoz, hogy végül simán nyerjen a Saints, ami már bent van a rájátszásban, a Falcons viszont még csak küzd ezért (bár nem áll rosszul, ha nyer, ott lesz a playoffban).

Kisebb botrány lett a New England Patriots-Buffalo Bills meccsen videózás után érvénytelenített touchdownból. A Bills-elkapó Kelvin Benjamin szerzett négy yardról TD-t, de rettentő sok visszanézés után úgy döntöttek, hogy amikor mindkét lábbal érintette a pályát, még nem birtokolta 100%-osan a labdát, és mire behúzta azt biztosan, addigra már a lábai hagyták el a játékteret.

A Bills ekkor még versenyben volt, a vége viszont elég sima Pats-győzelem lett.

Tovább folytatódott a San Francisco 49ers szárnyalása, amióta megszerezték a New England Patriotstól az irányító Jimmy Garoppolót, és be is állították a csapatba, még nem kaptak ki, 4-0-val állnak. Most az AFC egyik legjobbját, a Jacksonville Jaguarst verték 44-33-ra, ami már csak azért is szenzáció, mert idén mindenki lehidalt eddig a Jaguars védelmétől.

Sima vereséget szenvedett Chicagóban a Cleveland Browns, amely sorban második évben szerezte meg a draft első választási jogát (tavaly elcserélték azt). A szezonban 0-15-tel állnak, az utolsó fordulóban a csoportrivális, playoff-résztvevő Pittsburgh Steelersön múlik majd, hogy a Browns lesz-e a Lions után a másik csapat, ami nyeretlenül zárja a szezont, amióta 16 meccses az alapszakasz.

Az utolsó fordulóra az AFC-ben két, az NFC-ben egy kiadó hely maradt a rájátszásra. Előbbiben a Patriotsé az első, a Steelersé a második kiemelés, de mindkettőnek nyerni kell, hogy ez biztosan így is maradjon. Mögöttük a Jacksonville Jaguars és a Kansas City Chiefs rájátszó még, de jó eséllyel ott lesz a Baltimore Ravens (9-6) és a Tennessee Titans (8-7) is, rájuk a Los Angeles Chargers és a Buffalo Bills (8-7) veszélyesek.

Az NFC-ben egy kiadó hely maradt a Philadelphia Eagles, a Minnesota Vikigns, a Los Angeles Rams, a New Orleans Saints és a Carolina Panthers mögött, erre az egyaránt 9-6-os mérleggel álló Atlanta Falcons és Seattle Seahawks hajt.

Eredmények