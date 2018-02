A legnagyobb baseballcsapathoz került a Super Bowl-győztes irányító

Sikerült némileg feldobni az elég lagymatagon folyó 2018-as baseball-holtszezont, méghozzá egy NFL-szupersztár nevének belengetésével: a világ egyik legismertebb baseballcsapata, a New York Yankees ugyanis megszerezte a Seattle Seahawk Super Bowl-győztes irányítóját, Russell Wilsont.

Wilson MLB-játékjoga eddig a Texas Rangersnél volt, és bár attól nem kell aggódni, hogy a közeljövőben sportágat vált, azért nemrég lenézett a Rangers egyik edzőtáborába. Azt nem tudni, hogy a Yankeesnél is megteszi ezt – ehhez egyébként külön engedélyt kell kérnie a Seahawkstól –, de a csereüzlet után azért megköszönte a Rangersnek a lehetőséget, hogy kicsit kipróbálhatta, milyen a profi baseball közege, hiszen ugyan az amerikaifutballból él, de a baseballt is imádja, fontos szereppel bír az életében.

Ha esetleg pár Yankees-edzésre le is néz, valószínűleg nem követi majd Deion Sanders és Bo Jackson példáját, akik az NFL-ben és MLB-ben is hosszabb időt töltöttek sikerrel. Olyannyira, hogy Sanders például az egyetlen ember a földön, aki mindkét bajnokságban döntőbe jutott, az NFL-ben pedig két gyűrűt is nyert.

Wilson egyébként a Rangershez kerülés előtt 2010-től kezdve két szezont lenyomott a Colorado Rockies farmcsapataiban, miközben egyetemistaként az amerikaifutball-bajnokságban is szerepelt.

Az amúgy nem ritka, hogy egy baseballcsapat a drafton megszerezze egy másik sportágban szereplő játékos játékjogát biztos, ami biztos alapon, az ötszörös Super Bowl-győztes Tom Bradyt például a már megszűnt Montreal Expos, a Tampa Bay Buccaneers-irányító Jameis Winstont a Rangers, a tüntetései miatt a ligából kikerült Colin Kaepernicket a pedig Chicago Cubs draftolta többek között.