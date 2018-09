Az Eagles még a Super Bowl-trollkodását is felülmúlta a szezonnyitón

A címvédő Philadelphia Eagles és az Atlanta Falcons – magyar idő szerint – péntek hajnali mérkőzésével indult a 2018-as NFL-szezon. Ez Eagles több szempontból is ott folytatta, ahol februárban, a Patriots ellen abbahagyta, egyrészt, mert még mindig nem jött rendbe a papíron kezdő irányítójuk, így ugyanúgy Nick Foles kezdett náluk, mint a Super Bowlban, másrészt a trollkodásból sem hagytak alább.

A Super Bowlban a New England próbálkozott ellenük trükkös játékkal, de az irányító Tom Brady elejtette a felé dobott passzt. Válaszul az Eagles a Philly Special névre hallgató játékból szerzett touchdownt, ami szintén egy irányítóelkapásra kijátszott trükk volt.

A Falcons ellen még egyet csavartak a dolgon, ugyanis csak látszólag vették elő újra a Philly Specialt, valójában viszont azt a játékot csinálták meg, amit a Patriots elrontott ellenük.

A játékból nem lett TD, de a támadás végén viszont már igen, Jay Ajayi futott be 1 yardról. Neki volt még egy touchdownja a meccsen, összesen 62 yardot futott, ami kellett is, Folesnak ugyanis nem kifejezetten ment az Atlanta védelme ellen, az irányító csak 117 passzolt yardig jutott. Az Eagles viszont így is nyert 18-12-re (egy mezőnygóljuk és egy sikeres kétpontos akciójuk volt még), pedig a Falconsban az elkapó Julio Jones 169 yardot hozott össze, a QB Matt Tyan 251 yardjának nagy része hozzá ment.

Eredmény

Atlanta Falcons-Philadelphia Eagles 12-18