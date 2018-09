Újonc ausztrál prögette meg az NFL dilikerekét

24-17-re nyert a Chicago Bears a Seattle Seahawks ellen az NFL második fordulójának hétfő esti rangadóján (Monday Night Football), amin sikerült a figyelmet megragadnia a Seahawks ausztrál újonc punterének, Michael Dicksonnak egy eléggé rendhagyó kirúgással.

Dickson ugyanis a rögbiből ismert drop kickkel végezte el a kickoffot azután, hogy a Seahawks 17-10-re zárkózott a negyedik negyedben.

A kommentátorállásban Joe Tessitore és Jason Witten egyből be is pörgött, azt találgatták, hogy vajon mikor lehetett az utolsó drop kick kirúgás az NFL-ben, már ha egyáltalán volt ilyen valaha. Volt egyébként, nem is olyan rég, 2015-ben a New England Patriots amerikai rögbise, Nate Ebner próbálkozott meg egy ilyen kirúgással a Philadelphia Eagles ellen.

Dickson ekkor a felezővonalról rúghatott a Bears korábbi büntetése miatt, lövése 49 yardot haladt a Bears 1 yardosáig.

Dickson a meccs során később még egyszer megismételte ezt, a hajrában, 14 másodperccel a lefújás előtt onside kick helyett rúgott újra ejtésből rövidet, de nem sikerült 24-17-es hátránynál visszaszerezniük a labdát.

A drop kick az 1920-as és 1930-as években volt nagy divat az amerikaifutballban, mielőtt még a mostani, aerodinamikusabb formára változtatták volna a labda alakját. A 2005-ös szezonban a New England Patriots csereirányítója, Doug Flutie rúgott így extra pontot csapata utolsó alapszakaszmeccsén abban az idényben, előtte 64 évvel korábban volt sikeres drop kick extra pont, azt 1941-ben az NFL-döntőben a Chicago Bears játékosa, Ray "Scooter" McLean rúgta.

Dickson az első fordulóban a Denver Broncos ellen a denveri magaslati levegőt kihasználva az NFL történetének első játékosa lett, aki 6 puntból 59 yardnál nagyobb átlagot hozott össze.