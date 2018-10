Összeesküvés-elmélet a csúcsdöntő Brees-passzról

Magyar idő szerint kedd hajnalban a New Orleans Saints irányítója, Drew Brees lett az NFL passzrekordere, Peyton Manninget előzve övé a legtöbb passzolt yard a ligában. A csúcs egy elég sima, 62 yardos touchdown-passzal lett meg.

Egyesek szerint túl sima is lett a Tre'Quan Smith felé dobott labda, az interneten egyből el is indult a nagy konteógyártás, miszerint az NFL direkt lezsírozta, hogy egy nagy játékkal legyen meg a rekord, ezzel is növelje a hírverést.

Lehetséges ez?

Az tény, hogy a 62 yardos touchdownnál nem kellett túlzott erőfeszítés sem Breestől, sem a touchdownt elkapó Smithtől, olyannyira, hogy még egy Saints-elkapó, Cameron Meredith is elég üresen ott volt az irányító előtt.

A rekorddöntő játékra az ellenfél Washington Redskins védelme egy safetyvel állt fel, a Saints pedig a támadócsapat jobb szélén két elkapóval is nyílegyenes utat futtatott, hátha a két játékosból egy üresen marad. A dolog bejött: Smith és Meredith is védő nélkül mehetett, mert a Redskins baloldali cornerbackje, Josh Norman a jobbra mozgó futójátékosra, Alvin Kamarára mozdult rá, a safety, Montae Nicholson pedig lemaradt a két elkapóról.

Nicholsont nem is lehet hibáztatni, a pálya közepéről kellett volna befognia egyszerre két villámgyors elkapót, alapból vert helyzetben volt. Nem csoda, hogy az ESPN statisztikái szerint Brees a szezon legsimább passzát dobhatta, célpontja 9,61 yardra volt a védőjétől.

Drew Brees passes Peyton Manning for most career passing yards on this 62 yard TD pass to Tre’Quan Smith. @wdsu pic.twitter.com/pbzMOc4eD0 — Sharief Ishaq (@ShariefWDSU) October 9, 2018

A játék után több korábbi NFL-es is furcsállta az egészet, az egykori védőjátékos Dashon Goldson gyorsan jelezte Twitteren, hogy valami nem klappol, míg a Cleveland Brownstól visszavonuló Joe Thomas egyből ahhoz hasonlította, mint amikor az irányító Brett Favre „direkt nekifutott” Michael Strahannek, hogy annak meglegyen a sackrekord. De a szurkolók is furcsállják a történteket.

Nyilván semmi bizonyíték nincs, azon túl, hogy tényleg furán jött ki, hogy Brees egy ennyire sima játékból szerezte meg a rekordot.

A csúcshoz a meccs előtt 201 yard kellett Breesnek, 363 yardot hozott össze a mérkőzésen, nem ezen múlt tehát. Ahogy a Saints 43-19-es győzelme sem, bár a vizsgált touchdown idején még elég szoros volt a meccs, ám itt is csak azt lehet felhozni: meglepő, de nem szürreális, hogy ennyire elnézzen egy játékot a Redskins védelme.

Ilyen szinten belenyúlni egy NFL-meccsbe nagyon nehéz lenne, azt bizonyítani pláne, és hát a feltételezés is elég abszurd, hiszen Brees így is, úgy is megcsinálta volna a rekordot, nagyjából mindegy, hogy egy 62 yardos, vagy 1 yardos passzal teszi meg azt, és hogy a mérkőzés melyik szakaszában, de érdekes, hogy a szurkolók ilyen dolgokon tudnak agyalni.