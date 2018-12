Ez már átok vagy végtelen bénázás

Az utolsó előtti, 16. NFL-forduló után még mindig nem teljes a rájátszás képe, sőt, nagyon sok változó maradt az utolsó játéknapokra a playoff-helyzetet illetően. Az egyik nagy előrelépő a csoportrivális Detriot Lions ellen nyerő Minnesota Vikings volt, ám még így sincsenek biztos helyzetben a rájátszásba jutást nézve, hiszen az utolsó fordulóban is nyerniük kell.

A Lions ellen komolyan odatették magukat, és arra is rávilágítottak, hogy a detroiti csapatnak évek elteltével is gondja van az elkeseredett helyzetben felvágott bombák, vagyis a Hail Maryk levédekezésével.

Három éve december elején a Green Bay Packers az utolsó másodpercben csinált megy 61 yardos passzt ellenük – akkor Aaron Rodgers a névrokon tight endnek, Richard Rodgersnek passzolt –, most pedig egy 45 yardos passzal fordított az első félidő végén a Vikings, a célpont itt is a tight end, nevezetesen Kyle Rudolph volt.

Rudolph három védő között húzta le a bombát, érthetetlen, mit csináltak a 198 centis játékos körül a védők.

A vége 27-9 lett a Vikingsnak.

Szintén mindent beleadott a Kansas City Chiefs-irányító Patrick Mahomes, aki megint lélegzetállító passzokat dobált, de így is kevésnek bizonyultak az erőfeszítéseik a Seattle Seahawks elleni idegenbeli meccsen. A Seattle elleni 38-31-es vereség azt is jelenti, hogy ha az utolsó fordulóban nem nyer a Chiefs (a Patriots viszont igen), akkor elvesztik az első kiemelésüket.

A már említett New England Patriots a Buffalo Bills hazai, sima legyőzésével előzött, de ehhez kellett az is, hogy a címvédő Philadelphia Eagles legyőzze a Houston Texanst – a Patriotsnak és a Texasnak is 10-5-ös mérlege van, a tét pedig egy pihenőhét a rájátszás elején a két csapat harcában.

Mindkét meccsen volt látványos jelenet, a Patriotsnál Julian Edelman szerzett furcsa touchdownt úgy, hogy egy védő hátán fordult át, és mivel nem érintette közben a földet a hátával, térdével vagy könyökével, a döbbenten néző Bills-védők mögött sima TD-t szerzett.

A Texansnál az irányító Deshaun Watson mutatta meg, hogy a Harry Houdini szabadulóművész iskolában szerzett diplomát.

Az Arizona Cardinalsban Larry Fitzgerald, a Cleveland Brownsban pedig Jarvis Landry adott remek passzt elkapó létére – Fitzgeraldé touchdownt ért, Landry nem, de a Browns így is rengeteg yardot hozott a trükkös játékon.

Pusztító szerelést mutatott be az Atlanta Falcons puntere, Matt Bosher egy kirúgás után – a rúgójátékos védőket megszégyenítő mozdulattal vágta földhöz a Panthers visszahordóját, Kenjon Barnert.

Eredmények, 16. forduló

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 24–10

Green Bay Packers–New York Jets 44–38 hosszabbítás után

Houston Texans–Philadelphia Eagles 30–32

Jacksonville Jaguars–Miami Dolphins 17–7

Buffalo Bills–New England Patriots 12–24

New York Giants–Indianapolis Colts 27–28

Tampa Bay Buccaneers–Dallas Cowboys 20–27

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–26

Minnesota Vikings–Detroit Lions 27–9

Chicago Bears–San Francisco 49ers 14–9

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 31–9

Pittsburgh Steelers–New Orleans Saints 28–31

Kansas City Chiefs–Seattle Seahawks 31–38

szombaton játszották

Washington Redskins–Tennessee Titans 16–25

Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers 22–10