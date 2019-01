Bíróságra viszik az NFL főcsoportdöntőjének orbitális bírói hibáját

Négy szabálytalanságot fújhattak volna egyszerre a Rams-védő Robey-Colemanre a főcsoportdöntő utolsó perceiben, de a bírók egyiket sem vették észre. A védő beismerte a hibáját. Az újrajátszás is felmerült az év, de inkább az évtized legsúlyosabb hibája után.

Szurkolói nyomásra keresetet nyújtott be egy New Orleans-i ügyvéd a vasárnapi Rams - Saints főcsoportdöntő óriási bírói hibája miatt az NFL és a liga biztosa, Roger Goodell ellen annak reményében, hogy újrajátszatják majd a meccset – írja a Sports Illustrated.

Frank J. D’Amico Jr. általában személyi sérülésekkel foglalkozik, de elmondása szerint most annyi Saints-szurkoló kereste meg őt azzal, hogy terelje jogi útra a meccsen történteket, hogy

ezt végül meg is tette.

Arról már mi is írtunk a meccs után, hogy a ProFootballTalk előtúrta az NFL-szabálykönyv legmélyebb bugyraiból a 17-es szabály második cikkelyének első bekezdését, ami szerint az NFL-komisszár, vagyis jelen esetben Roger Goodell a végeredményre is hatással lévő, kiemelten unfair eset tapasztalásakor, hogy az adott pillanattól újrajátszatja a mérkőzést.

Nem meglepő módon D'Amico is erre építette fel a keresetet – illetve egészen konkrétan beadta a Pro Football Talkos cikket, mint keresetet –, rajta kívül pedig két másik ügyvéd levélben kérte Goodellt arra, hogy tartassa be a 17-es szabályt, és játszassa újra a játékot Robey-Coleman szabálytalanságától.

Ez persze továbbra is elég valószínűtlennek tűnik, mert ahogy arra korábban már a SI jogi elemzője is rámutatott, a 17-es szabály nem úgy van megfogalmazva, hogy a bírói hibákat is magába foglalja, emellett pedig az NFL-ben soha nem fordult még elő olyan, hogy újrajátszottak volna egy meccset.

Az ügyvéd ugyanakkor ennek ellenére sem hátrál meg, mert mint mondta, a rutinmelók mellett korábban is többször vállalt már olyan ügyeket, amikhez sok kollégája biztosan nem nyúlt volna hozzá.