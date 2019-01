Tombol Amerika: orbitális bírói hibával alakult ki a Super Bowl

Drámai módon dőlt el mindkét főcsoportdöntő vasárnap az NFL-ben: amíg az AFC-ben a negyedik negyedre és a hosszabbításra tartogatott mindent a Chiefs és a Patriots, és négyszeri fordítást, no meg 38 pontot zsúfoltak az utolsó negyedbe, addig az NFC-ben a hosszabbítás izgalma, valamint a rendes játékidő végén egy hatalmas bírói hiba marad emlékezetes.

A bírói hiba tényleg hatalmas, szinte példátlan volt. Nézzük is, mi történt!

A New Orleans Saints támadhatott az utolsó két percen belül 20-20-as állásnál. Harmadik kísérletnél készültek passzjátékkal megoldani a 10 yardot, amit meg kellett tenniük 13 yardról. Drew Brees megkapta a labdát, és jobbra nézve az eredetileg a futójátékos helyéről induló elkapót, Tommylee Lewist vette célba, aki egy úgynevezett wheel útvonalat futott, vagyis oldalra kezdve egy nem éles irányváltással váltott irányt előre.

A Rams láthatóan nem jól osztotta el védőit a pályán a labda indítása előtt, jó választásnak tűnt, hogy Brees Lewis felé dobjon, a védője, Nickell Robey-Colemannek ugyanis két csapattársán keresztül kellett áthámoznia magát, hogy odaérjen a jobb oldalvonal mellé. Robey-Coleman viszont megoldotta ezt, és látszólag időben odaért Lewisra, csakhogy

úgy ütközte le az elkapót, hogy a labda még a közelben sem volt, ráadásul a passz irányába sem nézett.

Az ESPN-szakíró Adam Schefter egy tweetben remekül összefoglalta, mekkorát hibáztak a bírók, akik egyszerre négy szabálytalanságot is láthattak volna Robey-Colemannél, és mind meghosszabbította volna a Saints támadását, de ehelyett semmit nem fújtak, a Saints pedig mezőnygólt rúgott csak, hogy legalább három ponttal segítsék a legvégére a védelmüket.

A videó alapján jól látható, hogy lehetett volna

pass interference, vagyis az elkapóval való szabálytalan érintkezés azelőtt, hogy a labda az egyik játékoshoz, hogy a játékvezetőhöz ért volna;

sisakkal sisak elleni ütközés, hiszen Robey-Coleman láthatóan sisakkal rohant neki Lewis sisakjának,

fölösleges durvaság pont ebből kifolyólag;

vagy akár az elkapó látómezejének eltakarása, ez alá tartozik ugyanis az is, amikor a védő úgy akadályozza az elkapót az elkapásban (akár feltartott kézzel, akár az elkapónak ütközéssel), hogy közben egy pillanatra sem néz hátra a labda irányába, megbizonyosodva arról, hogy feléjük tart-e a passz, és hogy nagyjából hova érkezik.

Robey-Coleman mind a négy szabálytalanságot elköveti, tetszőlegesen választhattak volna a bírók, mint a svédasztalos reggelinél, de valamiért a négyből egy sem tűnt fel nekik. Ha bármelyiket befújják, a Saints bőven 10 yardon belülről kezdhetett volna újabb négy támadókísérlettel, amivel jó eséllyel eldönthették volna a meccset, de minimum kevesebb időt hagyhattak volna az újabb pontszerzésre a Ramsnek.

Beismerő vallomás

A Saints-vezetőedző Sean Payton a meccs után azt mondta, hogy teljesen egyértelmű ítéletet néztek el a bírók, és még mielőtt az újságírók elé került volna a pulpitusra, már egyből telefonált is az NFL New York-i központjába, hogy panaszt emeljen a bírók ténykedése ellen.

A rövid beszélgetés alatt a bíráskodásért felelős NFL-alelnök Al Riveron elismerte neki, hogy hibáztak. Payton ezután hozzátette, hogy minden Saints-szurkoló nevében beszél, amikor azt mondja, hogy ezen soha nem fogják túltenni magukat.

Ez még érthetőbbé válik, ha tudjuk, a vétkes Robey-Coleman maga is beismerte, szándékosan ütközött neki szabálytalanul Lewisnak, hogy megakadályozza a Saints-touchdownt.

A bírók egyébként azt mondták neki a pályán, úgy látták, valaki beleért a passzba a támadó- vagy védőfalból, ezért ő már szabályosan ütközhetett, hiszen egy játékos már hozzáért a labdához, de az ismétlésen világosan látszik, hogy a közelében sem volt nemhogy végtag, de még kósza szőrszál sem a labdának.

A lefújás után a főbíró Bill Vinovich – akit pont, hogy a Rams-szurkolók akartak letiltatni a meccsről a kezdés előtt, mert úgy érezték, elfogult a kárukra – azt mondta, hogy a field judge hatásköre volt meghozni a döntést, ő maga például nem is látta az esetet. Viszont a hasonló helyzeteket nem lehet visszanézni videón, amit a bíró elsőre mond, az a végleges döntés.

A hibás döntés után azonnal felrobbant a Twitter, szakírók, NFL-játékosok sem értették, ami a pályán történt, de nem lehetett mit tenni.

Újrajátszás?

Legalábbis a pályán. A ProFootballTalk ugyanis előtúrta az NFL-szabálykönyv legmélyebb bugyraiból a 17-es szabály második cikkelyének első bekezdését, ami szerint az NFL-komisszár, vagyis jelen esetben Roger Goodell dönthet úgy kiemelten unfair eset tapasztalásakor, ami kihatással volt a végeredményre is, hogy az adott pillanattól újrajátszatja a mérkőzést.

Bár Robey-Coleman is beismerte a szándékos szabálytalanságot, aligha dönt majd úgy Goodell, hogy a két csapat menjen vissza a pályára 1:49 másodperces óraállásnál, hogy lejátssza a maradék 109 másodpercet. Dönthetne egyébként a teljes újrajátszásról is, de ez még valószínűtlenebb.

Ez volt a második

Vegyük persze azt is hozzá, hogy a negyedik negyedben Robey-Colemannek volt már egy másik be nem fújt szabálytalansága is. A negyedik negyed legelső játékánál, harmadik és hétnél lökte meg láthatóan Ted Ginnt azelőtt, hogy a labdához értek volna, de a bírók itt sem láttak semmit. Ahelyett, hogy a Saints folytathatta volna a támadást, el kellett rúgniuk a labdát.

Nem mintha ez bármin is változtatna. Vagyis marad a magyar idő szerint február 4. hajnalra kitűzött Super Bowlban a Los Angeles Rams, amely a 2001-es szezon után újra a New England Patriotscal találkozik a döntőben. De ezek után külön érdekes lesz, hogy az eggyel korábbi rájátszásfordulóban nagyot hibázó bíró stábot nevezték ki a Super Bowlra.

(Borítókép: Chuck Cook / Reuters)