Hirtelen halál hozta az első Super Bowl-résztvevőt

A Los Angeles Rams lett az első résztvevő a Super Bowl LIII-ben, miután idegenben, hosszabbításban verték a New Orleans Saintset. A Rams az egész meccsen egyetlen pillanatra vezetett, amikor megrúgták a hirtelen halált jelentő 57 yardos mezőnygólt. A Rams-vezetőedző Sean McVay minden idők legfiatalabb edzője lett, aki Super Bowlba jutott.

Az első főcsoportdöntőn, az NFC-ben elég gyorsan 13-0-s előnyt szerzett magának a Saints. A Rams védelem kétszer még mentette a menthetőt azzal, hogy mezőnygólra kényszerítette a hazai csapatot – másodikra úgy, hogy interception után csak 16 yardot védhettek –, harmadikra viszont már lecsapott a Saints irányítója, Drew Brees, aki a szezonbeli első elkapásából TD-t szerző Garrett Griffint vette célba.

A Rams viszonylag nehezen ébredt, de végül egy trükkös, kamu puntkísérletnek is köszönhetően sikerült valamennyit faragniuk a hátrányból. A punter Johnny Hekker vette célba a védő Sam Shieldset, aki elkapásával életben tartotta a támadást, és neki is köszönhetően lett nem sokkal később 13-3. (Shields egyébként négy egyetemi évéből hármat elkapóként töltött a Miami Egyetemen, jól jött a régi rutin.)

Innen, ha nem is drasztikusan, de javult a játékuk, és a szünetre 13-10-re zárkóztak, csakhogy a második félidőben ismét a Saints csapott le előbb. A harmadik negyed közepén végre sikerült újra a gólvonal közelébe jutniuk, leginkább annak köszönhetően, hogy elkezdték a futójátékos Alvin Kamarát tömni a passzokkal. A támadás végén viszont nem ő, hanem a Saints csodafegyvere, Taysom Hill kapott főszerepet, no meg egy touchdownt érő labdát Breestől, amivel már 20-10 volt a New Orleansnak.

A harmadik negyed felétől aztán beindultak a csapatok, a Rams azonnal válaszolt a Hill-touchdownra, majd 5 perccel a vége előtt 20-20-ra ki is egyenlítettek. Ekkor már többnyire csak kétféle támadás volt: vagy azonnal visszarúgták az ellenfélnek a labdát, vagy villámgyorsan elég nagy távolságot tettek meg. Az utolsó öt percbe aztán belefért még egy-egy mezőnygól, így 2015 után újra hosszabbításra ment egy főcsoportdöntő.

A hosszabbításban pedig szó szerint a Rams ölébe hullt a továbbjutás lehetősége: a Saints kezdte az első támadást, amin Dante Fowler remekül támadta Breest, és nyúlt bele egy passzba, ami felpattanva a védekezés közben hanyatt eső John Johnson kezébe esett. A labdaszerzéssel pedig élni is tudott a Rams – 2012 óta első csapatként nyertek idegenben főcsoportdöntőt Greg Zuerlein 57 yardos, hirtelen halált érő mezőnygóljával. A vége 26-23 lett, a Rams csak az utolsó másodpercben vezetett.

Az NFC-döntőben több vitatható bírói ítélet is ment a Rams javára, a Saints aligha köszöni meg a bírói csapat munkáját. A negyedik negyed végén, a 23-20-as Saints-vezetést jelentő mezőnygól előtt például ezt a jelentet nézték el a bírók, és ítéltek semmit, miközben akár négy dolog miatt is szabálytalannak láthatták volna a Rams-védő Nickell Robey-Colemant – pass interference, sisak a sisakra ütközés, túlzott keménység és az elkapó arcának (látómezejének) eltakarása miatt is fújhattak volna.

NFL, főcsoportdöntők

NFC: Los Angeles Rams–New Orleans Saints 26–23 hosszabbítás után

később: New England Patiots–Kansas City Chiefs 00.40