Miből szippantott egy nagyot az NFL-edző a meccsük előtt?

Kisebb feltűnést keltett a New York Jets főedzője az NFL-csapat első előszezonmeccse előtt, amikor egy nagyot szippantott egy fiolából, és láthatóan rögtön felélénkült.

A péntek hajnali mérkőzést elvesztette a Jets a Giants ellen, és Gase szippantása a pályán történteknél nagyobb nyilvánosságot kapott, de az elsőre talán gyanúsnak tűnő anyag a repülősóként is ismert ammónium-karbonát, aminek kis mennyiségben élénkítő hatása van, és növeli a koncentrációt. A tavalyi oroszországi futball-világbajnokságon például a hazai válogatott játékosai is használták az öltözőfolyosón, kellett is magyarázkodniuk utána. A használata ettől függetlenül nem olyan ritkaság a sportvilágban, igaz, főleg sportolók élnek vele, és nem az edzők.

A Jetsnél idén kinevezett Adam Gase viszont eleve egy fura figura, aki saját bevallása szerint négy óránál több alvást nem enged meg magának, amikor aktívan dolgoznia kell. Nap közben 5-6 kávéval és energiaitalokkal tüzeli magát, de a jelek szerint meccsnapokon egy kis extra is kell.

A The Athleticnek a felesége mesélt arról, hogy férje általában éjjel kettőkor ér haza a munkából, és reggel hatkor vagy korábban már kel, ha pedig idegenbeli meccsekre kíséri el, általában külön szobában alszanak, mert Gase egész éjjel elemzéseket néz. Azt is elmondta, hogy amikor néhány éve megszületett a fiúk, a műtőben épphogy közölték velük a gyerek nemét, a férje megkérdezte, jól van-e, aztán rögtön lelépett, hogy találkozzon, az akkor még aktív játékos Peyton Manninggel, hogy készüljenek a meccsükre a Denver Broncosnál. A csapatközpontban Manning is megdöbbenve tapasztalta, hogy edzője már rá vár közvetlenül a gyerek születése után, de Gase fapofával közölte vele, hogy "ugye nem gondoltad, hogy nélkülem mész ki a pályára?"

Egyébként miután az edzőt bemutatták a New York Jetsnél idén januárban, már a sajtótájékoztató után egy rakás mém született az arckifejezéseiről, de erről a következőket mondta, ami nagyjából össze is foglalja a személyiségét: