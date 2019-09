Egy 110 centis ceruza az új őrület Amerikában

A 2017-es szezon előtt is voltak a védőjátékosokat labdaszerzésre motiváló spéci kiegészítők az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban (leginkább a bokszolók öveit imitáló darabok), tavaly viszont óriási őrületet robbantott ki a Miami Hurricanes csapata, amikor egy 2,5 kilós aranyláncot kezdtek aggatni a védelemben villanó játékosok nyakába. A dolog futótűzként kezdett terjedni az országban, hol trón, hol jogar, hol láncfűrész bukkant fel (részletesebb lista a cikkünk alján).

Most pedig itt a legújabb furcsaság, az Akron Zips labdaszerzés-óriásceruzája.

Ráadásul az Akronnál elég szép ideológiai hátteret is gyártottak a majdnem 112 centis (44 incses) ceruzához, aminek még a neve is eltér kicsit a divathullám többi tagjáétól. A legtöbb ilyen eszközt ugyanis turnover valaminek hívnak, ami hivatalosan jó megnevezés is, a labdavesztéseket ugyanis így jelölik a hivatalos statisztikában. Csak hogy ez a támadócsapat szemszögéből rögzíti a dolgokat, olyan, mintha rajtuk múlna, hogy a védelem labdához jutott.

Az Akron viszont a védők szempontjából használatos szinonimát preferálja, ők Takeaway Pencilnek, vagyis labdaszerzés-ceruzának hívják, hogy ezzel is mutassák, a védelem munkája van abban, hogy elvették a labdát a támadóktól. Ez a klasszikus "nem te vesztettél, hanem én nyertem" polémia.

A 112 centis ceruza múlt szombaton, az Akron és a UAB meccsén került elő, amikor Jordyn Riley interceptiont csinált – egy héttel korábban, az Illinois ellen játszva nem volt labdaszerzésük, hiába állt készen az 50 dollárért vett ceruza.

Amint Riley megkapta és a magasba emelte a ceruzát, a közönség megőrült érte, ami egyébként magát a védőjátékost is meglepte. Ahogy maga a ceruza megalkotása is, legalábbis elmondása szerint elsőre nem igazán értették, mit is jelképez a ceruza – talán a jó tanulmányi eredményekre utal, gondolták az elején.

A rákot legyőző edző ötlete

Hogy mit is jelképez, azt a védelem hátsó egységét, a secondaryt edző Oscar Rodriguez árulta el, aki már kétszer is legyőzte a rákot, egyszer ráadásul úgy, hogy az orvosai 7-15 százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Rodriguez 2019-ben került az Akronhoz, ez az első állása az egyetemi bajnokság legmagasabb szintjén – arra, hogy mindezt hatalmas küzdelem árán érte el, úgy tekint, hogy mindenki maga írja a saját történetét, és ezt szeretné a játékosaira is átragasztani.

Ezért a ceruza, aminek a végén a radír csak a ráadás, ezzel ugyanis le tudják radírozni a pályáról az ellenfeleiket. Az edzőtáborban egyébként egyedi készítésű jegyzetfüzeteket is adott játékosainak, ez is illeszkedett tematikába.

Persze azt is fontos megemlíteni, hogy több nagy ceruzagyártó cég központja is Akronban van, innen is jöhetett az ihlet.

Némi finomhangolás persze még nem árt majd. Egyrészt Riley a ceruza debütálásakor majdnem kiszúrta azzal egy csapattársa szemét, másrészt a csapat is akadozik, hiszen két vereséggel indították az idényt.

Minden van, amit el lehet képzelni

Last year, #BoiseState had the turnover belt.



This year... they have the turnover THROOONE!!! pic.twitter.com/UxPN0UFDPu — Jay Tust (@KTVBSportsGuy) September 1, 2018

a Memphisnél pedig egy hatalmas köpeny a jutalom,

míg a Tulane-nél gyöngysor pattan a játékosok nyakába.

A Louisville egyetemnél Muhammad Ali előtt tisztelegve bokszkesztyű és öv a motivációs eszköz,

az SMU-nál pedig koronától és serlegtől érezheti magát igazán királynak az ember.

A legmenőbb persze a sem játéktudást, sem az anyagi kereteket nézve nem az elitbe tartozó Kennesaw State pallója,

PLANK!!!



That's 16 straight games with a turnover by the defense! pic.twitter.com/5OQO2aN73a — Kennesaw State Football (@kennesawstfb) September 7, 2018

esetleg a UTSA vödre a legmenőbb dolog

(A teljesség igénye nélkül.)