Rémisztő ütközések, több NFL-est is hordágyon vittek le a pályáról

Hatalmas, ijesztő ütközések tarkítottak az NFL negyedik fordulóját nyitó péntek hajnali Philadelphia Eagles-Green Bay Packers mérkőzést, amin a Packers-irányító Aaron Rodgers hosszú sorozata szakadt meg, részben a négy évvel ezelőtti Super Bowl lezárását ismétlő jelenet miatt.

A hajnali meccsen az Eagles védelme többször is túl keményen lépett fel, és sisakkal sisakra történő ütközéssel okoztak veszélyt. Ebből kétszer akkora baj is lett, hogy az eltalált játékost hordágyon kellett levinni, egyszer ráadásul pont saját csapattársát ütötte ki egy Eagles-védő.

Az egyik ilyen esetnél a Packers futójátékosát, Jamaal Williamset találták el, szinte egyből a meccs a kezdete után. Williams azonnal a földre került, és a hosszas ápolás idejére ott is maradt, majd végül hordágyon vitték el a pályáról az akkor már láthatóan jobban levő játékost. Közvetlenül a Williamset eltaláló ütközés előtti játék során szintén sisakra ment az Eagles védelme, a punt visszahordásával próbálkozó Darrius Shepherd fejét Jonathan Ford találta el. Ford nem kapott büntetést, a Williamset kifektető Derek Barnett igen, viszont nem állították ki.

Hasonlóan ijesztő jelenet jött a meccs végén, amikor az eaglesös Avonte Maddox saját csapattársával ütközve terült el a fejét érő ütés miatt. Őt is hordágyon kellett levinni a pályáról, de a csapat később közölte, hogy Maddox minden végtagja gond nélkül mozog, de azért kórházba szállították további vizsgálatokra.

Az ápolás után a Packers az egyenlítésért, esetleg a győzelemért folytathatta a támadást, a lezárás viszont a 2015-ös Super Bowl végét idézte: a Packers ugyanúgy egy papíron kis kockázatot jelentő rövidpasszos játékkal próbálkozott a gólvonal közeléből, ahogy a Seattle Seahawks tette a New England Patriots ellen, és most is eladott labda lett belőle, csak ezúttal épp egy felpattanás után.

A vereséggel Aaron Rodgers 59 meccs után először kapott ki hazai pályán úgy, hogy a meccs egy adott pontján legalább 10 ponttal vezetett a csapata.

Eredmény