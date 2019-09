Punter rég vett ennyire hülyére mindenkit amerikaifoci-pályán

Egy puntertől jött az egyetemi amerikaifutball-bajnokság ötödik fordulójának legnagyobb trükkje: a Western Carolina egyetem puntere, Caleb Ferguson nem várt sebességet villantott a Chattanooga elleni meccsen, aminek egy 69 yardos, Kamuflázs-díjas touchdown lett az eredménye.

Az egyetemi bajnokság másodosztályában szereplő csapatok szombati meccsén a végül 60-36-os sikert arató Chattanooga a második negyed közepén már 20-7-re vezetett, ezért is kellett némi trükközés a Western Carolinától, hátha azzal tapadni tudnak az ellenfélre.

Ezért a Catamounts a saját térfelének középen úgy döntött, hogy rúgás helyett inkább meglepi az ellenfelet, és a (mint kiderült) szélvészgyors punter kezébe adta a labdát, hogy fusson vele. Ferguson előtt középen törtek utat a társak, ő pedig egy testcsel után élt is a lehetősséggel, és a rakétákat begyújtva meg sem állt addig, amíg 69 yardos tochdownt nem szerzett.

A labda elrúgásáért felelős punterek nagyon ritkán rendelkeznek ekkora sebességgel, még az alsóbb szinteken is, ezért is válhatott be a Western Carolina trükkje. Persze nem árt hozzátenni, hogy Ferguson középiskolai játékosként még futójátékos volt, az észak-karolinai Tuscola iskola futójaként 3999 futott yarddal és 68 touchdownnal fejezte be gimis karrirejét.

Néha a Catamountsnál is bevetik futóként, de alighanem ez elkerütle a Chattanooga figyelmét, legalábbis nem úgy tűnik, mintha bárki is számított volna arra a pályán levő játékosok közül, hogy Fergusonra figyelni kéne.

Punterekkel egyébként is ritkán futnak trükkös játékot, és akkor is többnyire a szélre indítják őket, gyakoribb, hogy a punter védelméért felelős personal protector indul meg, hiszen ő alapból közelebb áll fel a labdához, így kevesebbet is kell futnia. A Fergusonéhoz hasonló trükközésből talán a Vanderbilt egyetemé a legismertebb, ők 1996-ban a jelen egyik legjobb csapata, az Alabama ellen húztak ilyen trükköt, akkor Bill Marinangel 81 yardos futással szerzett touchdownt, ami 2012-ig a csapat történetének leghosszabb futójátéka is maradt.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.