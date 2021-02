Az elképesztő rutin a sosem látott képességek ellen – ki győz?

Felvezetőnkben ezúttal a két csapat támadóinak és védelmeinek erősségeit, valamint gyengeségeit próbáltuk kivesézni a magyar válogatott irányítójával, Bencsics Márkkal, valamint a nemzeti együttes egyik trénerével, Kovács Sándorral.

AZ IRÁNYÍTÓK ERŐSSÉGEI, GYENGÉI

Tom Brady legnagyobb erőssége, hogy ami a pályán bármilyen formában előjöhet, az vele már biztosan megtörtént.

Óriási rutinját, szellemi tudását és tapasztalatát pedig 43 évesen is képes a pályán gyakorlatban is alkalmazni. Leggyengébb pontja talán az, hogy sokkal inkább a klasszikus irányító prototípusa. Noha egészen kiválóan mozog a zseben belül, és szerez magának pluszidőt, hogy passzolhasson, mobilitása és gyorsasága limitálja lehetőségeit.





Mahomes olyan képességekkel rendelkezik, amilyeneket eddig egyetlen irányítónál sem lehetett látni az NFL-ben.

Baseballjátékosi múltjából adódóan más mozgásformákat is beemelt a játékába, ami tovább szélesítette az amúgy is életveszélyes játékos sokoldalúságát és kiszámíthatatlanságát. Játékát néhány év leforgása alatt tökélyre fejlesztette, szinte nincs gyenge pontja, nem is tudok kiemelni egyetlen elemét sem, de ha valamit mindenképpen kellene mondani, akkor talán túlzottan is agresszív és néha kockázatos döntéseket hoz.





A TÁMADÓSOROK ERŐSSÉGEI, GYENGÉI

A Tampa Bay Buccaneers legnagyobb erőssége sokszor ugyanaz, ami a gyengesége is. A Tampa akkor lépett igazán szintet, amikor a nagy játékokra és hosszú passzokra épülő stratégiájuk elkezdett működni.

Azonban ez az agresszív támadási forma törékeny és kockázatos felfogás, ahol szinte centiken múlik a végkimenetel.

A Tampánál több fontos elkapót is ki lehet emelni, de közülük is a legnagyobb szerep Chris Godwinra hárulhat. Ő az a játékos, akit Brady előszeretettel használ a legkülönbözőbb szituációkban. A rájátszásban rengeteg labdát ejtett el, ezt le kell vetkőznie, és akkor a Tampa aduásza lesz.

A legnagyobb kihívás az lesz a Buccaneersnél, hogy túlnőjön a saját árnyékán, és olyan területeket is támadjon, amiket alapvetően kevesebbet szokott. A Chiefs linebackersora passz ellen sebezhető, ezért olyan szituációkat kell kialakítania a Tampa Baynek, amikkel nehéz helyzetbe hozhatja ezeket a játékosokat.

A Chiefs támadóegysége Andy Reidnek köszönhetően ÉVEK ÓTA a legveszélyesebb, leghatékonyabb.

Legnagyobb erősségük, hogy az ellenfél védelmét folyamatos nyomás alá helyezik, ellenük nem elég az első és második kísérleteknél jól védekezni, mert NFL-szinten a harmadik és hosszú kísérleteknél a leghatékonyabbak.

Itt Travis Kelce az, aki megkerülhetetlen eleme a támadóegységnek. A pálya minden területén felbukkan, és nagyon jó az összhang Mahomesszal, ami a kritikus kísérleteknél is fontos lesz majd. Ezenfelül a vörös zónás játékok legfontosabb alkotóeleme.

Nagy kérdés, hogy a Tampa secondaryje milyen felállásban lép pályára, mert mindkét kezdő safety sérüléssel bajlódik. A két csapat alapszakaszmeccsének bizonyos szakaszaiban a Buccaneers nagyobb figyelmet fordított a mély terület levédésére, amire most is szükség lesz. Más kérdés, hogy a főcsoportdöntőn láthattuk: a Chiefs úgy is tud meccset nyerni, hogy rövid passzokkal operál.

A BUCCANEERS VÉDELMÉNEK ERŐSSÉGEI, GYENGÉI

A hazaiaknál egyértelműen a futás megállítása az, amiben elitek.

A teljes 3–4-es védőfalat megemlíteném: Ndamukong Suh, a sérülése után visszatérő Vita Vea és William Gholston, valamint hozzácsapnám a remek formában játszó két szélső linebackert, Shaq Barrettet és Jason Pierre-Pault is. Nem kérdés, hogy a Chiefs nem szeretne ajtóstól rontani a házba, ezért szerintem nagyon limitált futójáték, amivel készülnek ellenük. Rengeteg option játékot várok a Chiefstől, hogy egy picit elbizonytalanítsa ezt a nagyon stabil lábakon álló Buccaneers front 7-t.

Az alapszakaszban már láttuk, főként a Green Bay ellen a 6. fordulóban, hogy a blitzcsomagjaikra is figyelni kell, mert nyomás alatt minden irányító keze megremeg, pláne, ha egy picit többet vállal magára, mint kellene, lásd Bradyt a főcsoportdöntő 2. félidejében.

Annál is inkább, mert a Chiefs elvesztette két kezdő tackle-jét: Mitchell Schwartz (hátsérülés), Eric Fisher (Achilles-ín-szakadás),

ezért a cseréknek és a 2-3. számú tackle-öknek, Mike Remmersnek, Andrew Wylie-nek és Martinas Rankinnak kell megoldaniuk a blitzek és a külső nyomás elhárítását. Ettől függetlenül pluszban arra is kell figyelniük, hogy a remek adottságokkal megáldott Mahomes ne nagyon jöjjön ki a zsebből, ezért biztos vagyok abban, hogy a blitzcsomagok mellett számos olyan védekezést látunk majd, amikor a front sevenből egy ember csak arra fog figyelni, hogy az irányító ne nagyon jöjjön ki a zsebből.





A legnehezebb feladatnak mégis Tyreek Hill semlegesítése ígérkezik, a két csapat alapszakaszbeli találkozóján az elkapó elég impozáns számokkal jelentkezett (269 yard, 3 TD), és nagyon nehezen találtak fogást rajta a Buccaneers védői. Carlton Davis az, aki talán a legtöbbet tehet azért, hogy limitálja Hill játékát, de egyedül teljesen leszedni a pályáról nem fogja tudni. Ezért lesz nagyon érdekes, hány ember követi majd Hill mozgását, mert abban a pillanatban, ahogy egy irányító realizálja, hogy a játékosát duplázzák, legyen az akár Kelce vagy Hill, automatikusan olyan célpontot fog keresni, ahol valakin egy az egyben védekeznek csak. Ezért lesz nagyon fontos, hogy Todd Bowles mennyire érez rá, mikor milyen szituációban kit kettőz, mikor küld blitzet, vagy mikor akarja „csak” a zsebben tartani Mahomest.

A CHIEFS VÉDELMÉNEK ERŐSSÉGEI, GYENGÉI

Amiben a Buccaneers egy picit gyengébb, abban erősebb a Chiefs-védelem, és ez a passzok elleni védekezés.

A secondary egy picit jobb erőkből áll, éppen ezért lesz nagyon érdekes, hogy a Buccaneers run and gun (futások, majd hosszú passzok) támadórendszerére hogyan tud reagálni a védelem. Ami kulcs lesz, hogy a két safety, Sorensen és Mathieu hogyan és milyen hatékonysággal lép majd fel a futásokra, hogy ellensúlyozzák a front 7 futás elleni védekezésének gyengeségét.

Egészen biztos, hogy a Buccaneers futásokkal fogja megalapozni a támadásait, és ha a Chiefs kényszeríteni akarja Bradyt, hogy passzoljon és rossz döntéseket hozzon, akkor

minimálisra kell redukálniuk Fournette és a Buccaneers futójátékát.







A Buccaneers támadófala elég jó munkát végez a zseb megtartása kapcsán, ha a tight endek bennmaradnak pluszban blokkolni, és azt hiszem, ez most sem lesz másképpen. Éppen ezért sokkal fontosabb lesz a Chiefsnek, hogyan fogja semlegesíteni Brady célpontjait. Elsőként gondolok itt Godwinra, aki az alapszakaszban a Chiefs ellen nyolc elkapásig jutott. Gronk is úgy tűnhet, hogy téli álmot alszik, de az biztos, hogy a két cimbora, Brady és Gronk pontosan ismeri egymást és az ellenfelet, s véleményem szerint Gronk sokkal több passzt fog kapni, mint arra számítani lehet majd.

És ez lesz a Buccaneers-támadósor és a Chiefs-védelem egymás elleni játékának kulcsa, hogy a két safety hogyan segít be a futásokhoz, és hogyan tudja majd átvenni a mélységi célpontok terén akár Godwint, akár a villámlábú Scotty Millert, vagy a sokat megélt Gronkowskit.

Steve Spagnulo egységének tehát ki kellene kapcsolnia a futást, majd főként a safetykre támaszkodva le kellene védekezni egy Tom Brady nevezetű irányítót, aki 43 évesen is tud 40 yardnál hosszabb passzokat dobni. Ez leírva nagyon egyszerűnek hangzik, de mindannyian tudjuk, hogy pokolian nehéz lesz.

Nagyon jó meccset várok, amely nem a védelmekről fog szólni, de egy-egy nagyobb védekezés vagy three and out el tudja majd dönteni a két támadósor közötti különbséget.

(Borítókép: Tom Brady 2021. január 24-én Green Brayben. Fotó: Stacy Revere / Getty Images)