Rengeteg rekordot hozott a mögöttünk hagyott NFL-szezon

Az 55. Super Bowl nem volt méltó lezárása az NFL történetének egyik legszórakoztatóbb idényének. Nincs olyan semleges néző, aki ne akart volna egy katartikust élményt az év utolsó mérkőzésére – elvégre, most 7 hónapig maximum felvételről lehet amerikai futballt nézni –, Patrick Mahomes és Tom Brady, na meg a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers párharca papíron egy ikonikus, felejthetetlen párharcot ígért.

Helyette a Martalócok támadósora megállíthatatlannak bizonyult, a védelmük pedig túl sok volt a Mahomes ellőtt próbálkozó, igencsak hiányos Chiefs támadófalnak,

így a kalózbrigád 31–9-es győzelmével történetük második bajnoki címét ünnepelhette – 18 évvel az első után.

Bár a nagydöntő nem hozta a megkívánt – és valljuk be, megszokott – izgalmakat, a legtöbb szakértő és néző is pozitívan csalódhatott az idei NFL szezonban. A többség talán azt gondolhatta az idény előtt, hogy a koronavírus masszívan rányomja majd a bélyegét a játékra az esetleges hiányzók miatt. Nehéz volt elképzelni, hogy nézők nélkül meglesz az utánozhatatlan hangulat, azt pedig a legoptimistábbak se gondolták, hogy minden mérkőzést le lehet majd játszani, látva a megcsonkított MLB szezon folyamatos kisiklásait.

A „buborék” bár remekül működött az NBA és az NHL rájátszása alatt, ám az NFL-ben megoldhatatlan feladatnak tűnt – a túl nagy személyzet és a túl sok játékos ilyen hosszú időre elzárhatatlan a világtól, ráadásul 8-10 minőségi (bekamerázható!) stadion sincsen egyetlen városban sem, hogy megoldható legyen az egyidejű lebonyolítása több mérkőzésnek is.

Az NFL tehát azzal dolgozott, amivel lehetett, ám ha hétről-hétre izgulni is kellett egy-egy játékosért, illetve el is kellett tolni néhány mérkőzést, óriási katasztrófa csak néhány esetben történt a játék színvonalának csökkenésében. Így legalább Kendall Hintonnak is van egy jó sztorija.

Páran talán felkapták a fejüket, mikor az első sorban minden idők egyik legszórakoztatóbb szezonjának hívtam az ideit, ám a számok nem hazudnak:

A csapatok 12692 pontot és 1473 touchdownt szereztek, mindkettő a valaha volt legtöbb a kategóriájában. Pontok tekintetében több mint hétszázzal dőlt meg a rekord, a játékosok pedig több, mint 100 touchdownnal csináltak többet az előző rekordnál.

SZEZON PONTOK SZEZON TOUCHDOWNOK SZEZON MECCSENKÉNTI PONTOK 2020 12,692 2020 1,473 2020 49.6 2013 11,985 2018 1,371 2013 46.8

Soha nem fordult még elő, hogy öt csapat is 30 pont felett átlagoljon egy teljes szezonon keresztül, ám idén a Green Bay Packers (31.8), a Buffalo Bills (31.3), a Tampa Bay Buccaneers (30.8), a Tennessee Titans (30.7) és a New Orleans Saints (30.1) is elérte az álomhatárt – ráadásul valószínűleg a Kansas City Chiefsnek is sikerült volna, ha az utolsó héten nem pihentetik kezdőiket.

A történelmi rekorddöntögetés persze nem állt meg csapatszinten, a játékosok sem voltak restek új csúcsokat elérni. A támadójáték sikeressége elsősorban az irányítókon múlik, így velük kell kezdeni.

A 2020-as szezonban érkezett a legtöbb jó passz, a legtöbb touchdownpassz, miközben a quaterbackek az idei szezonban passzoltak a legpontosabban valaha. Ez persze azt is elősegítette, hogy a passer rating is soha nem látott magasságokba szökött.

SZEZON PASSER RATING SZEZON TOUCHDOWN PASSZOK 2020 93.6 2020 871 2018 92.9 2018 847

SZEZON PASSZPONTOSSÁG (%) SZEZON PONTOS PASSZOK 2020 65.2 2020 11,756 2018 64.9 2015 11,527

Tizenkét különböző irányító érte el a 4000 passzolt yardot, ebből öten a 4500 yardot is túlszárnyalták. Tíz QB passzolt legalább 30 touchdownt, hatan pedig a 35 TD passzt is elérték – a listát az MVP díjat is megkapó Aaron Rodgers vezette, akinek 48 touchdownja a valaha volt ötödik legtöbb egy szezont vizsgálva. Rodgers mellett Tom Brady és Russell Wilson is elérte a 40-es határt, a liga történetében pedig az idei szezonon kívül csak egyszer fordult elő (2011), hogy három irányító is ilyen magasságokba jusson.

Nem szabad elfeledkezni a futókról sem, hiszen például a Tennessee Titans játékosa, Derrick Henry néha egyszemélyes támadósorként üzemelt, végül 2027 futott yarddal zárt, ami minden idők ötödik legtöbbje. Tíz játékos futott legalább 10 touchdownt, hárman pedig elérték a 15 pontszerzést is a földön: Henry 17-szer, Dalvin Cook 16-szor, a karácsonykor teljesen megőrülő, és csak aznap 6 TD-t jegyző Alvin Kamara pedig 15-ször találta meg a célterületet az alapszakaszban.

Az elkapóknál 18 játékos jutott a fontos mérföldkőnek számító 1000 elkapott yard fölé, ebből heten az 1300-at sem tartották elérhetetlennek. A Buffalo Billsban első szezonját töltő Stefon Diggs vezette a listát 1535 yardjával, ami csapatának történelmében a valaha volt legtöbb volt. Diggs összesen 127 labdát kapott el idén Josh Allen passzaiból, ami a hatodik legtöbb egy szezon alatt az NFL történetében. Davante Adams 18, pontokat érő elkapása az alapszakaszban a valaha volt harmadik legtöbb.

Remek évet zártak az újoncok is, akik főleg a szezon első felében tündököltek, ám hoztak látványos jeleneteket és elképesztő számokat a legfontosabb mérkőzéseken is. A 190 szerzett touchdown elsőévesektől a valaha volt legtöbb. Másodszor fordult elő a Super Bowl-érában, hogy öt zöldfülű is elérje a 10 touchdownos határt, ám Jonathan Taylornak (Indianapolis Colts), Chase Claypoolnak (Pittsburgh Steelers), Antonio Gibsonnak (Washington Football Team), D'Andre Swiftnek (Detroit Lions) és James Robinsonnak (Jacksonville Jaguars) is sikerült ez. A legjobb újonc támadónak megválasztott irányító, Justin Herbert (Los Angeles Chargers) sem tétlenkedett: kilenccel több touchdownpasszt adott (31), mint ahány esztendős (22), ennyit pedig soha nem láttunk egy rookie-tól.

Nem esett még szó a védelmekről, ám annak ellenére, hogy a támadósorok történelmi szezont raktak le az asztalra, fontos kiemelni néhány egyéni teljesítményt a másik oldalon is. 2020-ban 10 játékos jegyzett legalább 10 sacket, hat játékos pedig legalább 12-szer vitte le az ellenfél irányítóit is: a listát a Steelers játékosa, TJ Watt vezette 15-tel, ám az év védőjének választott Aaron Donald is ott volt az élmezőnyben 13.5 sackjével.

Az NFL történetében másodszor fordult elő (2009 volt az első), hogy egy idényben több játékos is legalább 9 interceptiont regisztráljon: a New England Patriotsban JC Jackson (9), a Miami Dolphinsban Xavien Howard (10) volt az a két cornerback, akik az egész szezonban mágnesként vonzották a labdát.

Ha valami megsínylette a COVID–19 megérkezését, akkor az a hazai pálya előnyének fogalma volt. 2020-ban a hazai csapatok 127 győzelemmel, 1 döntetlennel és 128 vereséggel zártak, ami természetesen a valaha volt legrosszabb mérleg

– soha nem fordult még elő, hogy a vendég csapatok több győzelemmel rendelkezzenek a szezon legvégén. Tavaly 132-1-123 volt a mérleg, ami szintén csak egy 51.8%-os győzelmi arány, ám 2018-ban az otthon lévő együttesek mérkőzéseik több mint 60%-át megnyerték.

A sorozat a rájátszásban sem lassított le, a bajnok Tampa Bay Buccaneersnek például három idegenbeli győzelem kellett, hogy eljuthassanak a Super Bowlig, hogy aztán a történelem során először hazai pályán ünnepelhessen a bajnok. Összességében a Super Bowlt megelőző 12 rájátszásmérkőzésen is 6–6 lett a mérleg, tehát a papíron legerősebb csapatok sem tudták megvédeni hazai pályájukat a szezon legfontosabb meccsein.

Ez a trend várhatóan nem fog folytatódni, hiszen reményeink szerint idén szeptemberben a lelátók újra megtelhetnek fanatikusokkal, ezzel együtt pedig a csapatok is megkapják a megfelelő biztatást.

Ami biztos, hogy a játék fejlődése és látványossága soha nem látott magasságokban lesz továbbra is. Annak pedig mindenki örülhet, ha nem csak mesterséges, alákevert zajjal láthatjuk kedvenceinket.

