Itt az újabb átigazolási bomba: irányítót szerzett az Indy

A Csikók Andrew Luck sokkoló visszavonulása óta keresik a megoldást irányítóposzton, ez Jacoby Brissettnél nem sikerült, tavaly a korábbi Chargers-ikon Philip Rivers megkaparintásával valamelyest rendeződött a helyzet, de hiába jutott playoffba a gárda, ott a Billstől rögvest ki is kapott.

Rivers visszavonulása után ismét nyílttá vált a kérdés, az Indianapolis bepróbálkozott Matthew Stafford kapcsán a Detroitnál, de a Lions végül Los Angelesbe cserélte távozni vágyó passzmesterét.

A napokban felerősödtek a Carson Wentz érkezésével kapcsolatos pletykák, mára pedig bizonyossá vált, hogy a 28 éves játékos lesz az új idényben a Colts irányítója.

Wentzet az Eagles 2016-ban nagy reményekkel választotta ki az 1/2-es cédulával, épp a Colts mostani trénerével, Frank Reich támadó koordinátorral dolgozhatott együtt első két évében – a remek második szezonjában a Pro Bowlra is meghívták, illetve bekerült az év második számú álomcsapatába, nem mellesleg a philadelphiaiak végül bajnokok lettek. Igaz, már Nick Foles irányításával, merthogy Wentz megsérült...

A 2018-as idényt sem tudta végig játszani, a 2019-esben az alapszakaszt igen, de a rájátszásban a Seahawks ellen az első negyedben megsérült, és nem tudta folytatni a játékot. A legutóbbi idényben az első 12 meccsből csak hármat nyert meg együttese, az idény végén Jalen Hurtsre cserélték le.

Karrierje során eddig 113 TD-passzt dobott, 50 interception mellett, de a legutóbbi kiírásban borzalmasan sok hibával és pocsék irányítómutatóval játszott, így nagyon erőteljes javulásra van szüksége ahhoz, hogy visszatérjen korábbi jó formájához.

Philadelphia has agreed to trade Carson Wentz to the Indianapolis Colts in exchange for a 2021 third-round pick and a conditional 2022 second-round pick that could turn into a first, league sources tell @mortreport and me.