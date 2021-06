Meglepő helyen kötött ki az NFL sztárelkapója

A 32 éves klasszis mellett egy 2023-as 6. körös választási jogot adott az Atlanta Falcons, cserébe megkapta a Tennessee Titans 2022-es 2. és 2023-as 4. körös pickjét.

Official compensation update: Falcons will get a 2022 second-round pick and a 2023 fourth-round pick for Julio Jones and a sixth-round pick in 2023. Trade now official.