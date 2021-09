New Yorkban felsült, most „halhatatlant” idéz!

A siker egyik főszereplője Sam Darnold volt, aki 304 yardot passzolt, futásokból pedig két touchdownt is szerzett. Bár a texasi védők kétszer is kiütötték a kezéből a tojást, azt mindkétszer saját csapattársa kaparintotta meg, így végül is labdaeladás nélkül zárt.

A csak D. J. Moore-nak 126 yardot passzoló irányító a pocsék New York-i szereplést követően került az új idény előtt a Carolina Panthershöz, ahol három meccs alatt 888 passzolt yardot hozott össze a 3–0-s kezdés során.

Csupán a Hírességek Csarnokába beválasztott Kurt Warner volt arra képes korábban, hogy új állomáshelyén ennél is többet termeljen úgy, hogy csapata mindhárom meccsét megnyerte. A Rams akkori irányítója 1999-ben 894 yarddal kezdett, az idény végén pedig őt választották meg a liga legértékesebb játékosának (MVP).

Sam Darnold has 888 passing yards this season, the 2nd-most during a 3-0 start by any QB making his first 3 starts with a team.



He trails only Kurt Warner, who had 894 passing yards in the first 3 starts of his 1999 MVP season with the Rams. pic.twitter.com/R7CFMP3O5w