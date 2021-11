Josh Allen–Josh Allen 3–0

Az NFL-ben negyedszer fordult elő vasárnap este az, hogy két egyforma nevű játékos farkasszemet nézett egymással (úgy, hogy az egyikük irányító, a másikuk védő). A két Josh Allen párharcát megelőzően az első két ilyet ütközet még 1950-ben történt, amikor az nyitó és a tizenkettedik fordulóban Tommy Thompson, a Philadelphia irányítója lépett pályára Tommy Thompson, a Cleveland linebackere ellen. Aztán 47 évet kellett várni a következő ilyen alkalomra, akkor Todd Collins, a Buffalo irányítója Todd Collins, a New England linebackere ellen játszott.

Legutóbb szintén a Buffalo volt az egyik érintett, melynek irányítójával, Josh Allennel szemben ott állt a Jacksonville linebackere, Josh Allen.

Annyi egymás elleni akció viszont még sosem történt, mint most vasárnap. A linebacker Allen háromszor is túljárt druszája eszén, egyszer sackelte, egyszer pedig a levegőben kapta le a másik Allen passzát, amivel interceptiont szerzett, sőt a meccs végén az irányító által elejtett labdát is ő szedte össze. A Jacksonville nem kis meglepetésre nyert végül otthon egy olyan meccsen 9–6-ra, amit előzetesen mindenki országos kettesnek várt, nagyban köszönhetően annak, hogy Josh Allen pokollá tette Josh Allen életét.

Ezzel a névrokonok csatájában 4–0-ra vezetnek a védők.