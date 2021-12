A Viking-sztár kezdi levetkőzni a Garfield-módot

A Minnesota Vikings Justin Jefferson elkapott touchdownjával szerzett vezetést a csoportrivális Chicago Bears otthonában, majd egy mezőnygólváltást követően Ihmir Smith-Marsette is pontokra váltotta Kirk Cousins passzát. A meccs utolsó pillanataiban Justin Fields is kiosztott egy touchdownátadást Jesper Horstednek, így a Vikingek 17–9-re győztek, és sorozatban a 11. meccsüket játszották, amelyen a végén a különbség nem volt nagyobb, mint egy labdabirtoklásnyi.

A Las Vegas Raiders a Covid miatt erősen megtépázott Cleveland Browns vendége volt, és nem is kezdett rosszul, Bryan Edwards 5 yardos elkapásával és Daniel Carlson közeli mezőnygóljával 10–0-ra vezetett a szünetben. Bár a végül 91 yardot futó Nick Chubb idei nyolcadik TD-jével kozmetikázott (ezzel Jim Brown mellett az első játékos lett, akinek az első négy idényében egyaránt összejött legalább nyolc pontszerzés), Carlson újabb mezőgóljával 13–7-re alakult a vendégek előnye.

Nick Chubb joins Jim Brown as the only players in Browns history with 8 touchdowns in each of their first 4 NFL seasons pic.twitter.com/2GOE8xZ2HJ