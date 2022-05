Letartóztatták a reptéri alkalmazottat kiütő sportolót – videó

A 2017-es játékosbörze 3. körében kiválasztott Langley NFL-pályafutása nem volt sikeres, sem cornerbackként, sem később elkapóként nem tudott megragadni a ligában, jelenleg a kanadai ligában szereplő Calgary Stampeders játékosa – utóbbi poszton.

Ezúttal sem a jó játékával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy összetűzésbe keveredett egy repülőtéren.

Szó szót követett, majd a személyzet tagja megpofozta a játékost, aki erre lecsapott. Amikor a nagy kérlelések hatására végre leállt, akkor „ellenfele” vágott neki oda, amire a feldühödött Langley kiütötte őt.

A hatóságok szerint az alkalmazottat nem vették őrizetbe, bár Langley azt állította, hogy ő kezdeményezte a verekedést. A feltöltött videó alapján ennek lehet is igazsága, ugyanakkor az előzményeket nem lehet látni. A hírek szerint amúgy az egész ügy abból indult ki, hogy a játékos egy kerekes széket használt arra, hogy a csomagjait azon szállítsa.

Langley-t egyszerű testi sértéssel vádolták meg az eset után.

This shows it earlier on but doesn't help explain much.pic.twitter.com/Hz5KDBaJME