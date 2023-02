Óriási fordulat után az utolsó másodpercek döntöttek Amerika legjobban várt estéjén

Meg lehet-e törni a legjobbak átkát?

A Kansas City Chiefs története harmadik, a Philadelphia Eagles a második Super Bowl-győzelmére készült, de egyik félnek sem kellett túlságosan hosszú időszakra visszaemlékeznie a legutóbbi siker óta, hiszen az Eagles a 2017-es, a Chiefs a 2019-es idény végén lett a liga ura.

Amire viszont Patrick Mahomes készült, arra az évezredben még nem volt példa. Nevezetesen, hogy a liga regnáló MVP-jeként bajnoki címet ünnepelhessen együttesével.

Legutóbb Kurt Warnernek (1999) sikerült ez, azóta az alapszakasz legértékesebb játékosa kilencszer jutott el a Super Bowlba, kilenc vereséget szenvedve!

A lista amúgy nem tartalmaz rossz neveket, Kurt Warner (2001), Rich Gannon (2002), Shaun Alexander (2005), Tom Brady (2007 és 2017), Peyton Manning (2009 és 2013), Cam Newton (2015) és Matt Ryan (2016) volt egy lépésre attól, hogy az alapszakasz legjobbjaként bajnoki címet is ünnepelhessen.

A fő kérdés tehát ismert volt a meccs előtt: megtörik-e a legjobbak átka?

Jalen Hurts-show, egy pici kisiklással – ez volt az első félidő

A bajnokságot 13–1-es mérleggel kezdő Eagles vezethette az első támadósorozatot a mérkőzésen, és bár rögvest 3. kísérletre kényszerült, a drive során 41 elkapott yardot szerző DeVonta Smith ezt is megoldotta, Jalen Hurts idénybeli 16. TD-futásával pedig megszerezte a vezetést (7–0).

A 4–2-es rajt óta 12 győzelem mellett csak egy vereséget szenvedő Chiefs sem akart lemaradni, Isiah Pacheco nagy futásaira Travis Kelce elkapásai jöttek, 18 yardos touchdownjával hamar jött az egyenlítés (7–7).

A második próbálkozásra a védelmek is megérkeztek, az Eaglest egyből leparancsolták a pályáról, a Chiefs haladt ugyan, az ellenfél 24 yardosán megakadt, és az amúgy megbízható rúgó, Harrison Butker a kapufát találta el.

Hurtsnél kérdéses volt, hogy a vállsérülése mennyire fogja majd vissza a teljesítményét, nos, a második negyed első játékából egy 45 yardos TD-passzt osztott ki az idény előtt megszerzett A. J. Brownnak (14–7)!

Az 5614 összyardos teljesítménnyel ligarekordot felállító Patrick Mahomes esetében a bokája miatt aggódhattak a szurkolók, egy-két szép megiramodással ezt is megnyugodva nézhették a drukkerek, azt már kevésbé, hogy a csapat támadójátéka elkezdett döcögni.

De amikor a támadók megakadtak, jött a segítség Hurtstől, aki elképesztő ügyetlenkedést mutatott be, az elejtett labdájából Nick Bolton 36 yardos visszahordott TD-t jegyzett, megint egál volt (14–14).

Nem szegte a fiatal irányító kedvét, egy negyedik kísérletet is megoldott, 12 játékból 75 yardos TD-menetelést vezényelt, majd a végén maga futotta meg a hatpontost – óriási mezőnyfölényben volt ekkor az Eagles, az első félidőben alig nyolc percig volt a Chiefsnél a labda (21–14).

Ráadásul Mahomes bokájára ismét ráestek a védők, és nagy fájdalmak mellett bandukolt le a pályáról.

Hogy még nehezebb helyzetbe kerüljenek a Főnökök, arról Jake Elliott közeli mezőnygóljával gondoskodott a Philadelphia, amely így 24–14-es előnnyel mehetett a szünetre.

Nem csak sport – showműsor!

Ha a Super Bowl szóba jön, akkor nem csupán a játék, hanem az azt körülvevő show sem maradhat ki a beszélgetésből, ami már jóval a kezdő sípszó előtt elkezdődik, például a himnusszal, amit idén a nyolcszoros Grammy-díjas Chris Stapleton énekelt el, kis túlzással rekordlassúsággal.

A félidei műsorért közel annyian kelnek fel, mint a meccs megtekintése kedvéért, ezúttal Rihanna gondoskodott a hangulatról, piros egyberuhában, minimál mozgással, sztárbeugró nélkül is odatette magát – és hát ne feledkezzünk meg persze a játékidőt kitöltő reklámokról sem.

Ez utóbbi témát itt részleteztők bővebben!

Feltámadt a Chiefs, és Mahomesék nyerték a Super Bowlt – ez volt a második félidő

A játékmegszakítás alatt volt lehetősége kicsit összeszednie magát a Kansas Citynek, ezt pedig egy olyan támadósorozattal zárták, aminél közel annyi ideig volt a labda Mahomeséknál, mint az első félidőben összesen: öt és fél perces drive végén Pacheco futott be egy yardról (24–21).

Rögvest újra Bolton örült visszahordott touchdownnak, de Sandersnél még egyértelműen nem volt meg az elkapás, Dallas Goedert két fontos harmadik kísérletet is megoldott (hiába kért videóbírót a Chiefs), és egy újabb közel nyolcperces offenzíva után Elliott újabb rúgásával növelte is előnyét az NFC bajnoka (27–21).

A negyedik negyedre fordulva viszont megmaradt a Főnökök lendülete, Mahomes Kadarius Toney-nak adott ötyardos TD-passzával először vezettek is a meccs során, ráadásul a Giantstől megszerzett elkapó remek visszahordása után Skyy Moore négy yardról volt eredmény (27–35)!

A kissé megakadó Eagles Hurts rövid futásával szerzett új lendületet, majd Brown elkapásával lett meg a kritikus harmadik down, mielőtt Smith 45 yardos elkapásával a kettesig jutottak, ahonnan Hurts a harmadik TD-jét is megfutotta, majd a kétpontost is (35–35)!

Meccs lezárása – megmondtuk vagy nem mondtuk meg?

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amire a podcastünkben utaltunk, nevezetesen, ha Mahomes a végén a győzelemért támadhat, akkor a Chiefs drukkerei kezdhetnek örülni. Ezúttal is így alakult, egy utolsó másodpercekben szerzett Butker-mezőnygóllal a Kansas City 38–35-re megnyerte a bajnoki címet!

Az 57. Super Bowl legértékesebb játékosának a három TD-passzt kiosztó Patrick Mahomest választották meg, aki csak megtörte az MVP-k átkát!

Ezzel az eredménnyel az is eldőlt, hogy a Super Bowl-győztes is Münchenbe érkezik az ősszel.

NFL 2022, RÁJÁTSZÁS

AZ 57. SUPER BOWL

Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs 35–38 (7–7, 17–7, 3–7, 8–17)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona, 67 827 néző

A mérkőzés legértékesebb játékosa: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

(Borítókép: Ezra Shaw/Getty Images)