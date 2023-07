Az evolúció törvényei és a magyar amerikaifutball-bajnokság eddig látott mérkőzései is azt diktálnák, hogy a farkasfalka széttépi a kutyákat. A sportban azonban nincs lehetetlen, így nem kizárt, hogy szombaton példátlan csodát láthatnak azok, akik kilátogatnak a Budapesti Rugby Centerbe. A következőkben azt vizsgáljuk meg, milyen út vezetett a XVII. Veolia Hungarian Bowlba a döntő két résztvevőjének, a Budapest Wolvesnak és az Újpest Bulldogsnak, illetve megnézzük, mi dönthet a két csapat között.

Példátlan jelenségnek számít, ha egy csapat, amely megnyeri sportágának legalsóbb osztályát, a következő évben a kiemelt ligában találja magát, ahol ráadásul még a döntőbe is bejut. A bajnoki rendszer átszervezésének és a remekül fejlődő utánpótlásának köszönhetően az Újpest Bulldogs a 2022-es Divizió II. (magyar harmadosztály – a szerk.) megnyerése után 2023-ban két osztályt ugorva a Hungarian Football League-ben (HFL) szerepel.

Pokolból a mennybe

Az első osztály küzdelmei nem ismeretlenek a Bulldogs számára, de eddig sok jó emléket még nem szerezhettek a kiemelt ligában. A csapat 2015-ben járt legutóbb a legmagasabb szinten, akkor azonban győzelem nélkül fejezte be a bajnokságot. A sikertelen HFL-szereplés következményekkel járt. A Bulldogs ismét visszakerült a legalacsonyabb osztályba, majd néhány szenvedős szezon után évekre felhagyott a felnőtt bajnokságokkal, sőt, egy ideig még a megszűnés veszélye is fenyegette a csapatot.

Szinte nulláról kezdték újra az építkezést, egyesületüket az utánpótlásban kinevelt tehetségekre építették. Az eredmények az újpestieket igazolták! Hosszú évekre uralmuk alá vonták az utánpótlás-bajnokságokat, majd fiataljaikból felnőttcsapatot kovácsoltak, és ismét eljutottak a magyar bajnokság legjobbjai közé.

Út a csúcsra

Az újpestiek magabiztos menetelése azonban a legnehezebb állomáshoz érkezett, hiszen a magyar amerikaifutball-bajnokság döntőjében a Budapest Wolves-szal találkoznak. A 2004-ben alapított Farkasok rendelkeznek jelenleg a magyar bajnokság legerősebb keretével, tele rutinos, válogatott játékossal, valamint tehetséges fiatallal.

Merőben eltérő célokkal kezdte meg a két csapat a felkészülést a 2023-as Veolia Hungarian Football League-re. Míg a Bulldogsnál a tisztes helytállás és néhány győzelem volt a cél szezon előtt, addig a Wolvesnál egyértelműen a bajnokság megnyerése az egyetlen elfogadható eredmény. Nem is indulhattak neki másképp a szezonnak, hiszen miután elvesztették legnagyobb riválisukat (a Fehérvár Enthroners a 2023-as szezonban Európa legerősebb bajnokságában, a European League of Footballban szerepel – a szerk.), a bajnokság első számú esélyeseként léptek előre a Farkasok.

Ehhez mérten a fővárosi rekordbajnok valamennyi mérkőzését megnyerte az alapszakaszban, és elsőként jutott a rájátszásba. Ahol aztán az elődöntőben különösebb nehézség nélkül fektette két vállra a Budapest Titans csapatát.

Némi meglepetésre a Bulldogs útja is simára sikeredett a rájátszásig. A IV. kerületi csapat mindössze egy vereséget számlált az alapszakaszban, a Budapest Wolvestól kapott ki hazai pályán 35–16-ra. Mivel a második kiemelést a Bulldogs szerezte meg, ezért a rájátszás első körében nem lépett pályára, így első playoff-mérkőzését az elődöntőben vívta meg a Budapest Cowbells ellen. Ott egy végletekig kiélezett találkozón 35–28-ra győzött az Újpest Bulldogs, ezzel pedig fennállása során először jutott be a Hungarian Bowlba.

Kikre kell figyelni?

A Farkasok keretére rápillantva megállapíthatjuk, hogy a magyar bajnokság legjobbjai javarészt náluk találhatóak. Támadó oldalon a karmesteri pálca idén ismét Bencsics Márk kezében van, a magyar válogatott irányítója pedig sérülése után újfent bizonyítja, miért tartják őt posztja legjobbjának.

Futó pozícióban két válogatott játékos, Szatlmayer Richárd és Gombos Dávid mellett a fiatal Marczi Máté is remek szezont tudhat magáénak. Van kiből válogatnia Bencsicsnek, ha passzokról van szó, hiszen Czirók Márton, Bartos Ferenc és Varga Péter személyében a válogatott kezdőivel játszhatott együtt hétről hétre, míg a fiatalok közül Varga Tamás és Ducza Bálint is kiváló teljesítményt nyújtott az egész szezonban. Ritkán esik szó a támadófal-játékosokról, de a Wolvesnál őket is érdemes kiemelni, a sérülések ellenére megbízható, stabil teljesítményt nyújtottak az idényben.

De nemcsak Magyarország legjobb támadóegysége, hanem legkeményebb védelme is segíti Sződy Ferenc vezetőedző munkáját. A Wolves front 7-jének (védőfalemberek és a linebackerek) nincsen párja az országban, talán mondani sem kell, hogy itt is javarészt válogatott játékosokkal találkozhatunk. A falban leginkább Bánfi Mihály, Thurzó Márk és Kozma Bálint nevét érdemes kiemelni, mögöttük pedig Bicskei Dániel és Homoki Gergely voltak azok, akik jó néhány kellemetlen pillanatot okoztak az ellenfelek támadóinak.

Az újpestieknél a válogatott kerettag Tóth Gáborra lesz érdemes figyelni – aki nem csak passzaival, hanem futásaival is sok fontos yardot szerzett csapatának –, illetve első számú célpontjára, Andres Fernandezre. A védelemben Billy Hatten védőfalember és Fróna Levente linebacker lehetnek azok, akiknek sokat hallhatjuk a nevét a szombati fináléban.

Mi dönthet?

A két csapat alapszakasz-mérkőzésén is látszott, hogy a Wolves támadóit szinte lehetetlen megállítani, a Farkasok szinte akkor szereztek pontokat, amikor csak szerettek volna. Az újpesti védelem részéről a legnagyobb kérdés az lesz, mennyire sikerül kivenni a játékból a Wolves elkapóit, akik az első egymás elleni mérkőzésükön rendre a Bulldogs védői előtt jártak egy-két lépéssel. Szintén fontos tényező lehet, hogy Bencsicset ne engedjék futni, az alapszakaszban ugyanis rendre meg tudta hosszabbítani a játékokat azzal, hogy lábon szerzett yardokat.

Nehéz mérkőzés vár Tóth Gáborra, vélhetően nem sok ideje lesz passzolni, így a Bulldogs igazi esélye az lehet, ha Tóth gyorsan tud szabadulni a labdától. A hosszan felépített támadások a Bulldogs védőinek is nagy segítségül szolgálnának, hiszen minél kevesebbet lesz a pályán Bencsics Márk, annál többet tudnak a védők pihenni. Emellett fontos lenne – ahogyan azt az alapszakaszban is tette Tóth Gábor –, hogy minél többet próbáljon meg futni, akár második szándékból, ezzel is hezitálásra kényszerítve a Farkasok védőit.

Ha a Wolves bajnokhoz méltó mentalitással lép pályára és fejben is összeszedettek lesznek a játékosok, akkor nem kérdés, kinek a nyakába kerül az aranyérem. Amennyiben viszont a Bulldogs felszívja magát a döntőre, és egy-egy nagy játékkal képesek lesznek meglepetést okozni az újpestiek, akkor viszont egy pokolian izgalmas mérkőzés vár a nézőkre.

Legyen bárhogy, a sportág kedvelőinek mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a XVII. Veolia Hungarian Bowlra, amelyet július 15-én a Kincsem Parkban található Budapesti Rugby Centerben rendeznek meg 17 órai kezdettel.