Visszavonultatták Bradyt, közel volt az újabb Pats-csoda

Az együttessel hat bajnoki címet szerző irányítót a szünetben búcsúztatta el a Gillette Stadion közönsége, a megható eseményen a Buccaneersszel is Super Bowlt nyerő legenda pedig elmondta, egy dolog sohasem fog megváltozni: ő mindig is Hazafi lesz.

A csapat pedig azt is bejelentette, hogy nem fognak vacakolni éveket az ilyenkor megszokott procedúra szerint, náluk Brady már a nyáron be lesz iktatva a „halhatatlanok” közé. Egészen pontosan június 12-én. Merthogy a 12-es hat bajnoki címet szerzett…

The date is set.



Celebrate the on June 12, 2024.@TomBrady | #ForeverNE pic.twitter.com/2gDd8E9x61