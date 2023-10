Nagy pofonnal indult, történelmi sikerrel jöhet a magyar revans

Érdekesség, hogy épp a cseh válogatott ellen játszotta el mérkőzését a magyar válogatott, 2015. szeptember 27-én 26–7-re győztek a vendégek a budapesti Építők Stadionban.

A válogatott rajtja nemcsak a csapat szempontjából sikerült megilletődötten, hiszen az első támadásunk rögvest egy safetyt érő sackkel ért véget.

– mondta a debütálással kapcsolatban Bencsics Márk az Indexnek.

Ezt követően viszont az említett belgrádi nagy pofon (56–0) után megindult felfelé a válogatott, és a 2018-as Három Nemzet Kupáján a szlovákok 61–0-s kiütése után 23–15-tel visszavágott a cseheknek, és megnyerte a trófeát.

„Hihetetlen fizikális mérkőzés volt, a csehek akkor is megmutatták, hogy nagyon összeszokott csapatot alkotnak. Viszont addigra mi is összeálltunk, mind védő-, mind támadóoldalon, és egy kiélezett meccset játszottunk velük, ahol tényleg minden egyes yardért meg kellett küzdenünk” – emlékezett vissza a tornagyőzelemre a Budapest Wolvesszal nemrégiben újra bajnoki címet szerző irányító.

Ez lendületet is adott a gárdának, hiszen hibátlan mérleggel megnyerte a B csoportos Európa-bajnokságot, amivel feljutott az elitbe. Ahol viszont egy sérülés miatt a partvonalon kívülről kellett néznie a csapat ausztriai pofonját (0–41), valamint a franciák elleni hazai védelmi háborút (2–9) is.

„Nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam pályára lépni ellenük, kipróbáltam volna magam Európa legjobbjai ellen, elvégre ezért küzdöttünk éveken át, és harcoltuk ki a feljutást a B csoportból. Ausztria nyilván más szint, Európa egyik legjobbja, az inkább egy különleges élmény lett volna, viszont Franciaország ellen reális lehetőség volt arra, hogy nyerjünk, sajnos nem jött össze. Az osztrákok elleni meccset otthonról a tv előtt ülve szurkoltam végig, a franciák elleni meccset pedig a lelátóról néztem. Nem titok, azért jó lesz újra pályára lépni a válogatott színeiben” – beszélt a csoportmeccsek során benne kavargó érzésekről.

Arra is kíváncsiak voltunk, jelentett-e motivációt a folytatást illetően, hogy a csehek elleni helyosztón Európa-bajnoki mérkőzésen is pályára lépjen az irányító, illetve, hogy milyen várakozások előzik meg a vasárnapi összecsapást.

Nem, a magyar címer mindig motivációt ad arra, hogy pályára lépj, ha egészséges vagy. Ha ez egy Európa-bajnoki mérkőzés, akkor pláne. Persze jobban örültem volna egy olyan csapatnak, akikkel nem játszottunk még, de egy jó gárda ellen játszunk így is, és sok változás volt náluk is az utolsó meccs óta, ahogy nálunk is. Teljesen új edzői stábbal vágtunk neki az idei évnek, beleértve az új támadókoordinátort, úgyhogy fontos kérdés lesz, mennyire tudunk összecsiszolódni a rendelkezésre álló időben. A csehek frontja [a védőfalban és a linebackersorban szereplő hét játékos] rettentően fizikális, ezért minél kevesebb hibával és okos játékkal kell játszanunk az első perctől, hogy megnyerjük ezt a meccset