Remek formába lendült a tavalyi bajnok, a rájátszás küszöbére ért

Tovább tart a Los Angeles Rams remek formája, a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) csütörtök esti rangadóján a New Orleans Saints ellen 30–22-re nyert a gárda.

A 2022 februárjában a Cincinnati Bengals ellen Super Bowlt nyerő gárda az előző idényben címvédőként csak 5–12-es mérleggel zárt, és nem jutott rájátszásba, ráadásul a mostani szezont sem indította fényesen, kilenc meccs után csak 3–6-os mérleggel állt.

A pihenőhét alatt viszont valami nagyon összeállt Los Angelesben, a Saintset is beleszámolva a legutóbbi hat meccsen 5–1 a mérleg, és az egyetlen vereség is a liga egyik legjobb csapatának, a Baltimore Ravensnek az otthonában jött össze, ráadásban.

A meccset ugyancsak 7–7-es mérleggel váró Szentek ellen Matthew Stafford ellenállhatatlannak bizonyult, 328 yardot és két TD-t passzolt úgy, hogy összesen négy játékost vett célba az egész meccsen – Puka Nacua 164, Demarcus Robinson 82, Cooper Kupp 52, Tyler Higbee 30 yarddal zárt.

Hozzájuk csatlakozott még a Kyren Williams (104 yard, TD) vezette futójáték, miközben a New Orleans a meccs érdemi részében nem tudott értékelhető támadójátékot bemutatni (30–7 is volt már az állás), de az utolsó hat és fél percben szerzett két TD-vel még így is maradt esélye bravúrt bemutatni – mindhiába (30–22).

A Rams sikerével pozitív mérleggel (8–7) a konferencia hatodik helyén áll, a Saints pedig abban bízhat, hogy a konferenciáját 7–7-tel vezető Buccaneers is botlani fog.