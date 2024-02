Húsz évvel ezelőtt volt a meccs, ami miatt létrejött a YouTube

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt olyan esemény szemtanúja lehetett a világ, amely azóta is érezhető erős nyomot hagyott magáról egyrészt a közbeszédben, másrészt viszont azon messze túlmenően az internetes térben. Annak hatására jött létre ugyanis később a világ legnagyobb videómegosztó felülete, a YouTube, de a magyar televíziózásban is mérföldkőnek számít.

Az amerikai videómegosztót végül 2005. február 14-én alapította meg három korábbi PayPal-alkalmazott, Steve Chen, Chard Hurley és Jawed Karim, másfél évre rá pedig a Google 1,65 milliárd dollárért vásárolta fel.

A YouTube mára életünk lényegében megkerülhetetlen részévé vált, legyen szó zenehallgatásról, tartalomgyártásról vagy bármilyen összeszerelési útmutatóról, de a kezdetek talán nem mindenki számára ismertek.

Karim ugyanis elmondta, hogy az inspirációt a 2004. február 1-jén lejátszott Super Bowl félidei showműsora szolgáltatta.

Ez volt az az eset, amikor Justin Timberlake és Janet Jackson közösen lépett fel a texasi Houstonban, és előbbi a műsor közben egyszer csak letépte utóbbi melltartóját.

Az eset (4:03-tól)

Az eseményt közvetítős CBS televíziós csatornára világrekordot jelentő, összesen 550 ezer dolláros bírságot (mai árfolyamon mintegy 900 ezer dollár, avagy valamivel több mint 320 millió forint) szabtak ki, a történtek hatására pedig Janet Jackson nevére kerestek a legtöbben 2004-ben és 2005-ben is.

Lényegében ez volt a kiváltó oka annak, hogy Karimék létrehozzanak egy olyan videómegosztót, amelyre feltöltve a jeleneteket azok is visszanézhetik a történteket, akik lemaradtak róla.

A nem sokkal később megtartott Grammy- és az Oscar-díjátadón már a houstoni incidens miatt késleltették a kép- és hangmegosztást az élő műsor során, hogy a nem illendő jeleneteket még az adásba kerülés előtt ki tudják szűrni, ezt a forgatókönyvet később a Super Bowl félidei fellépéseire is kiterjesztették.

A találkozó egyébiránt a magyar televíziózás szempontjából is mérföldkövet jelentett, hiszen ez volt az első Super Bowl, amelyet itthon élőben közvetített egy honi adó, nevezetesen a Sport Tv.

Az összecsapáson Méhes Gábor mellett Baló György volt a szakkommentátor, aki 1976-ban ismerkedett meg a sportággal, és itthon az elsők között írta le az amerikaifutball szabályrendszerét.

Amikor fél Magyarország Patriots- és Brady-szurkoló lett

A 38. Super Bowlon a két évvel korábban már csúcsra ért New England Patriots csapott össze a csupán kilencedik idényét taposó Carolina Panthersszel, amely a döntőig vezető úton a Dallas Cowboyst, az akkor még St. Louis-i Ramst, valamint a Philadelphia Eaglest fektette két vállra.

A Hazafiak négy forduló után 2–2-es mérleggel álltak, ezt követően viszont már minden meccsüket megnyerték, az alapszakaszt 14–2-vel zárták, majd a Tennessee Titanst, az Indianapolis Coltsot és végül a Carolinát is megverték, méghozzá parádés ütközetben.

A pont nélküli első felvonás (Adam Vinatieri kihagyott egy közeli mezőnygólkísérletet) után 3:05 perccel a szünet előtt Tom Brady Deion Branchnek adott 5 yardos TD-passzt, ezzel pedig beindult a buli: Steve Smith 39 yardos elkapásával jött az egyenlítés, majd David Givens 5 yardos elkapásával megint a Patriots volt előnyben, de még egy 50 yardos mezőnygól összejött John Kasaytől a lefújás pillanatában (14–10).

A harmadik felvonás megint pont nélkül zárult, a negyedikben pedig jött az őrület: Antowain Smith közeli futásával 21–10-re ment már a New England, de DeShaun Foster 33 yardos futásával és Muhsin Muhammad 85 yardos elkapásával fordított a Panthers, amely mindkét kétpontos kísérletét elrontva 22–21-re vezetett.

Az utolsó három percre fordulva az amúgy védő Mike Vrabel elkapásával megint a Patriotsnál volt az előny, és itt a kétpontos is sikeres volt (29–22), de Ricky Proehl 1:08-val a vége előtt egyenlített (29–29).

Ahogyan két évvel korábban, még a Rams játékosaként is megtette 1:30 perccel a vége előtt (17–17).

Viszont ahogyan 2002. február 3-án, úgy 2004. február elsején is Tom Bradyéké volt a végszó a fináléban: a fiatal irányító mezőnygóltávolságba vezette együttesét, Adam Vinatieri pedig mindkétszer értékesítette a meccsnyerő rúgást.

A mérkőzés összefoglalója

A 354 yardot és 3 TD-t passzoló Bradyt másodszor is megválasztották a döntő legértékesebb játékosának, egy évvel később aztán megint bajnok lett a New England, amely a sportág magyarországi szimpatizánsai körében azóta is a legnépszerűbb klubnak számít.

Brady a Patriots színeiben hatszor, a Buccaneersszel pedig még egyszer lett Super Bowl-győztes, a liga történetének messze legsikeresebb játékosaként vonult vissza pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. február 1-jén.

(Borítókép: Donald Miralle/Getty Images)