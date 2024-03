Super Bowl-győztes irányítót szerződtet az NFL rekordbajnoka

Napokon belül hivatalosan is kezdetét veszi a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2024–2025-ös idénye, és bár a meccsekre őszig várni kell, a holt szezon rendre óriási szerződéseket és cseréket hoz.

Ezúttal a Seattle Seahawksszal a 2013-as idényben Super Bowlt nyerő RussellWilson pezsdítette fel a nem is annyira állóvizet, a Denver Broncosnál felsülő irányító ugyanis bejelentette, hogy a hatszoros győztes Pittsburgh Steelershöz ír alá március 13-án, az együttes Ben Roethlisberger visszavonulása óta keresi karmesterét.

Russell Wilson Super Bowlt nyert a Seahawksszal, a nagydöntőben legyőzött Broncosnál viszont felsült

A Steelershöz hasonlóan hatszoros Super Bowl-győztes, ezzel társrekorder New England Patriots pedig Tom Brady távozása óta, és bár kezdetben úgy festett, Mac Jones lehet a jövő hosszú távon, ez a projekt most véget ért, miután egy hatodik körös választási jogért cserébe a Jacksonville Jaguarshoz cserélik őt a Hazafiak. Az együttes a drafton a harmadik választási joggal bír, így minden bizonnyal új irányító érkezik a csapathoz.

Brady egy másik utódja Baker Mayfield lett, ő váltotta ugyanis a Tampa Baynél a Buccaneersszel is bajnok klasszist. A Clevelendből Carolinába, majd Los Angelesbe kerülő korábbi 1/1-esnek a floridai együttes nyújtott mentőövet egy éve, ő pedig élt is ezzel, 4044 yarddal, 28 TD-vel csoportgyőzelemre vezette a Kalózokat, sőt a playoffban még a Philadelphia Eaglest is sikerült két vállra fektetniük. Mayfield teljesítményével meggyőzte a vezetést, amely 3 évre, 115 millió dollárért hosszabbított vele.

De ha már Eagles, a liga egyik legjobb belső támadófalembere, Jason Kelce után az NFL egyik legjobb belső védőfalembere, Fletcher Cox is a visszavonulás mellett döntött.