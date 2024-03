Toborzást hirdet a Magyar Amerikaifutball-szövetség

16 csapat, 13 város, 9 megye és egyetlen cél. A Magyar Amerikaifutball-szövetség az idei évben – története során először – országos toborzó keretein belül keresi a jövő nagy játékosait. 2024 tavaszán az ország számos pontján lehet majd kipróbálni ezt a sokak által ismert és kedvelt sportot, játékos feladatokon keresztül megismerkedve annak minden szépségével és nehézségével.

A toborzón résztvevő csapatok névsora:

Budapest Cowbells, Budapest Titans, Budapest Wolves, Újpest Bulldogs (Budapest), Dabas Sparks (Dabas), Tatabánya Mustangs (Tatabánya), Spartans AFC (Nyírpazony), DEAC Gladiators (Debrecen), Guardians (Szeged), Legioners (Pécs), Fehérvár Enthroners (Székesfehérvár), Crushers (Szombathely), Győr Sharks (Győr), Diósd Saint (Diósd), Oroszlány Bears (Oroszlány), VSD Rangers (Dunakeszi)

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény kiemeli, hogy az amerikai futball nemcsak sport, annál sokkal több. Stratégiai játék modern kori gladiátorokkal, akik valódi csapatot alkotva küzdenek egymásért és a yardokért. Az egyén helyett a nagybetűs csapat van a középpontban, így az amerikai foci arra is kiváló, hogy a mai világban a technikai eszközök világában egyedül felnövő fiatalok megtanuljanak egymásért dolgozni és küzdeni.

Kiváló évet tudhat magának a magyar amerikai futball, amely 2023-ban nemzetközi szinten is bizonyíthatott. A hazai bajnokságot ugyan elhagyta a Fehérvár Enthroners gárdája, de tette mindezt azért, hogy az európai elitnek számító European League of Football sorozatban szerepelhessen. Ezzel lehetőséget kaptak a magyar játékosok, hogy sokkal erősebb ellenfelek ellen léphessenek pályára, ami a sportág fejlődése szempontjából is jelentős előrelépés.

Ősszel pedig a magyar amerikaifutball-válogatott a Kincsem Parkban található Budapest Rugby Centerben fogadta Csehországot, a tét pedig az IFAF A-csoportos Európa-bajnokság kilencedik helyének megszerzése volt. A magabiztos 30–0-s sikernek köszönhetően ez össze is jött, így a Sződy Ferenc irányította nemzeti csapatunk ott van az öreg kontinensen a top tízben.

Ráadásként 2023 októberében az is kiderült, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok programjába felvette a flag focit is. Ez pedig újabb lehetőségeket ad és egy olyan lehetőséget, amely még soha korábban nem adatott meg az amerikai focistáknak.

Az országos toborzó szervezői és a résztvevő csapatok 2024. március 24-én, vasárnap az ország 13 pontján várják a jelentkezőket. Azok, akik kilátogatnak a sportpályákra, kipróbálhatják magukat különböző gyorsasági- és ügyességi feladatokban, valamint megnézhetik, milyen felszerelést hordanak a flag- és a tackle focit űző játékosok.

Akit érdekel, milyen feladatokban tudja magát majd kipróbálni, itt nézheti meg:

Nem számít a kor, fiatalok és idősebbek egyaránt jelentkezhetnek. Nincs szükség semmilyen előképzettségre vagy sportos múltra.