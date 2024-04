Épül az új csodacsapat, óriási cserét jelentettek be

A gárda 2020 és 2022 között három év alatt összesen 11 meccset nyert meg, így tavaly a második helyről várhatta a játékosbörzét – mint a liga második legrosszabb csapata.

Itt érkezett az év újonc támadójának megválasztott C. J. Stroud, valamint rögvest utána az év újonc védőjének megszavazott Will Anderson Jr. is, a csapat pedig rögvest 10 győzelmet aratott, bejutott a rájátszásba, sőt egy kört még ment is a Browns kiütésének köszönhetően.

Érezhetően megnőttek az elvárások Texasban, és ez a csapatépítés terén is látható, érkezett:

Joe Mixon, a Cincinnati Bengals kiváló futója egy 7. körért cserébe,

az első körös választási jogukért kaptak egy idei és egy jövő évi 2. kört is a Minnesotától,

a 2025-ös minnesotai 2. körrel pedig megszerezték Stefon Diggset a Buffalo Billstől.

A 30 éves elkapó kilenc idény alatt 9995 yardig és 67 TD-ig jutott az alapszakaszban, a Vikingstól a Billshez kerülve elit szintre emelte Josh Allen játékát, most pedig ezt várják Stroud esetében is.

A minden idők egyik, ha nem a legjobb újonc irányítóteljesítményét bemutató fiatalnak így a tavaly berobbant Nico Collins (1297 yard, 8 TD) és Tenk Dell (újoncként 11 meccsen 709 yard és 7 TD) mellett újabb ligaszinten is kiemelkedő célpontja lett, és igencsak jó esélye lehet az MVP-versenyben.

Ha ez nem lenne elég, érkezett a védelembe Danielle Hunter (2 évre 49 millió dollárért írt alá), és a csoportrivális Titanstől Denico Autry (2/20) és Azeez Al-Shaair (3/34) is, tehát ebben az egységben is nagyok a remények.

(Borítókép: Kathryn Riley/Getty Images)