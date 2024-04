Holtan találták otthonában a New England Patriots és New York Giants korábbi játékosát

A hírek szerint holtan találták New Jersey-i otthonában a 28 éves Korey Cunninghamet, aki aktív pályafutása során az Arizona Cardinals, a New England Patriots és a New York Giants csapatainál is megfordult.

Fotó: Getty Images

Utóbbi csapat azt írta közleményében, szomorúan értesültek a lesújtó hírről, Cunningham életbevágóan fontos része volt az öltöző szellemének és bajtársiasságának. Gondolataik Korey családjával, barátaival és csapattársaival vannak.

Cunningham még 2018-ban érkezett az NFL-be, a játékosbörze hetedik fordulójában, a 254. helyen választotta ki az Arizona Cardinals. Az offensive tackle egyetlen szezont töltött Arizonában, majd a New England Patriotsnál folytatta pályafutását. Végül, 2021 és 2022 között a New York Giants játékosa volt, amely 2023 augusztusában bontotta fel szerződését.

Összesen 31 mérkőzést játszott az NFL-ben, amelyek közül hatszor volt kezdő. Halálának oka egyelőre ismeretlen.