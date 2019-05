A semmiből előtörve nyerte a világ idei leggyorsabb 100 méterét

A szezon második Gyémánt Liga versenyén az amerikai Noah Lyles elég jó időt futott százméteren, 9,86-tal nyert. Elég látványos győzelmet szerzett, ötven méternél még sehol sem volt.

A Usain Bolt utáni korszak egyik meghatározó sprinterének Christian Colemant várják, nem is alaptalanul, 60 méteren már világcsúcsot is futott, Sanghajban is ő volt a legnagyobb favorit. Coleman jól is kezdett, tökéletesen elkapta a rajtot, és már 10 méter után vezetett. Lyles viszont szépen beragadt, 50-60 méterig a hatodik helyen áll. A ritmusát azonban meg tudta őrizni, és méterről méterre közelített a többiekhez, akik mintha megálltak volna. Lyles a célvonalon érte utol Colemant, és célfotóval őt hozták ki győztesnek.

A 9,86-os idő Lyles egyéni rekordja, és egyben a világ idei legjobb eredménye is.

A férfi négyszáz gátat is nagy várakozás előzte meg, azt sem tartották kizártnak, hogy a katari Abderahman Szamba és az amerikai Rai Benjamin csatájából a győztes világcsúccsal kerül ki. A rekord nem jött össze, Szamba 47,27-tel győzött, ami azért elég jó időnek számít az idény kezdetén.

A GyL egyetlen magyar indulója Márton Anita volt női súlylökésben. Nem sikerült túlszárnyalni a 18 métert sem, 17,65-tel a kilencedik lett. Ennél ő is jobbra számított, még úgyis, hogy sérülésből tért vissza.