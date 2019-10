Veszélyben érzik a magyar topatléták a budapesti vb-t

Budapest 2018-ben elnyerte a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát, de több neves atlétánk veszélyben érzi az eseményt. Valószínűleg amiatt, hogy a Kúria szerint lehet népszavazást kiírni a még fel nem épült atlétikai stadionról. Az atléták most ennek mennek elébe egy kampánnyal. Ők is megjegyzik, hogy még senki sem mondta azt, hogy nem Budapest lesz a 2023-as rendező.

A 2017-es vb-n bronzérmet szerző gátfutó, Baji Balázs azt írta, hogy a budapesti vb-vel új célt kapott a karriere. Más sportágak képviselőin látta – a vívó Szilágyi Áront, a kajakos Kozák Danutát és a vízipólósokat említette – , hogy milyen sokat jelent nekik a haza pálya. Úgy érzi, 34 évesen akár egy felejthetetlen búcsút is átélhetne az itthoni vb-n.

„Elbizonytalanított a jelenlegi helyzet és megijedtem attól, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság és vele együtt az atlétika jövője veszélybe kerül. Fontosnak érzem, hogy a végleges döntés előtt mindenki tudja, hogy mit jelent számunkra a hazai rendezésű világesemény és azt is, hogy az atlétikának, ami Magyarország 5. legsikeresebb sportja nincs egy igazi otthona, edzőközpontja, nemhogy nemzetközi eseményekre alkalmas létesítménye" – írta a gátfutó.

Baji Balázs a 2017-es atlétikai világbajnokságon

Baji mellett Márton Anita (fedettpályás világbajnok, olimpiai 3., világbajnoki 2. súlylökő) is megszólalt. Ő is szeretne a hazai vb-n indulni. „Elmondtam már sokszor de talán most újra érdemes: a vb csak egy eszköz arra, hogy hatalmas dolgok történjenek a hazai atlétikában, hogy végre itthon is az őt megillető helyére kerüljön ez a csodás sport."

A két vb-érmes mellett még további válogatott atléták, mint a hétpróbázó Krizsán Xénia vagy a gátfutó Kozák Luca is posztolt már támogató nyilatkozatot.