200 nap múlva kezdődik az atlétikai világbajnokság

Hatalmas az érdeklődés az önkéntes helyekre is, óriási várakozás övezi Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét.

Nemcsak nézőkből, önkéntesekből sem lesz hiány a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon. Már 3500-an regisztráltak a világ idei legnagyobb sporteseményének önkéntes programjába, közülük választják ki azokat, akik ott lehetnek majd az eseményen – közölte a világbajnokság kezdete előtt 200 nappal kiadott közleményében a vb szervezőbizottsága.

Több mint 200 országból 2000 sportoló, összesen közel 8 ezer akkreditált résztvevő érkezik majd Budapestre, az atlétika csúcseseményére. Eddig 68 országból vettek jegyeket és az önkéntes programba is 30 országból regisztráltak már. Jelentkezni továbbra is lehet, a határidő február 20.

Nagy siker és egyben jól jelzi az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos felfokozott várakozásokat, hogy alig több mint egy hónap alatt a vártnál jóval többen regisztráltak önkéntesnek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki jelentkezett és köszönettel tartozunk a szervezőbizottság önkéntes programot szervező partnerének, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek

– mondta Schmidt Ádám államtitkár, a világbajnokságért felelős kormánybiztos.

A túljelentkezés ellenére a szervezők továbbra is arra bíztatnak minden érdeklődőt, hogy regisztráljanak az onkentes.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon, mert csak a határidő lejárta után választják ki az önkénteseket.

„Kulcsfontosságúak az önkéntesek, akik nélkül elképzelhetetlen lenne egy ekkor világversenyt megrendezni. Ők lesznek a vb nagykövetei, akik már a repülőtéren, vagy a pályaudvaron fogadják a sportolókat és a nézőket. Ott lesznek a szállodákban, a buszokon, a melegítő- és a versenypályán is. Óriási a felelősségük és a dicsőség is jelentős részben az övék lesz, hiszen nekik is köszönhetjük majd, ha az álmaink valóra válnak és ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága” – mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Magyarország minden szegletéből jelentkeztek önkéntesek, és minden korosztály képviselteti magát a tinédzserektől egészen a 70 év feletti nyugdíjasokig. Vannak közöttük diákok, akik a nyári szünetüket áldozzák a vb-re és dolgozók, akik szabadságot vesznek majd ki, hogy ott lehessenek önkéntesként a világbajnokság izgalmas és színes forgatagában.

Semmilyen előzetes képzettséget nem igényel az önkéntesség, de vannak olyan feladatok, például az egészségügyi és antidopping területen, ahol az önkéntesek speciális felkészítő képzésen vesznek majd részt, és ezt a tudást a későbbiekben is hasznosíthatják. Minden önkéntes megfelelő segítséget, információt és felkészítést kap annak érdekében, hogy kiválóan elvégezhesse feladatát, ami lehet például a tájékoztatás, a nézők segítése a lelátókon, az újságírók és tévések kiszolgálása a médiaközpontban, vagy akár a sportolók irányítása a stadionban.

A minimális időtartam 7 nap, de akár mind a kilenc napra is jelentkezhetnek az önkéntesek. Miután egy világversenyről van szó, a társalgási szintű angol nyelvtudás nélkülözhetetlen, de nagyon sokat tudnak segíteni az egyéb nyelvekben járatos jelentkezők is.

2023. augusztus 19. és 27. között rendezik a budapesti atlétikai világbajnokságot, amelynek központi helyszíne a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ lesz a pesti Duna-parton. Fontos helyszín még a maraton- és gyalogló versenyek rajt- és célterülete, a Hősök tere, valamint a teljes útvonal, amely Budapest legszebb, történelmi városrészein halad át.

100 ezer belépőjegyet vásároltak meg a nézők az értékesítés első hónapjában, amely a szervezők és a nemzetközi szövetség várakozásit is felülmúlta. Miközben a jegyvásárlók többsége magyar, nagyon sokan érkeznek majd Angliából, az Egyesült Államokból és Németországból is, valamint kiemelkedő az érdeklődés a közép-európai térségben.

Jegyek és bérletek továbbra is vásárolhatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon, ahol a vb teljes programja is megtekinthető.

(Borítókép: Budapest 2023 Zrt.)